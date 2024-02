Udienza di convalida per il duplice omicidio di Cisterna commesso da Sodano

Interrogatorio del gip Giuseppe Cario per il militare accusato di duplice omicidio

Domani mattina alle 9:30 si terrà nel tribunale di Latina l’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario nei confronti di Christian Sodano, il ventiseienne militare della Guardia di Finanza accusato di aver ucciso la sorella e la madre della sua ex fidanzata a Cisterna di Latina. L’indagato, difeso dagli avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi, si trova in carcere dal martedì sera con l’accusa di duplice omicidio. Sarà compito del giudice decidere se convalidare il fermo e, eventualmente, disporre una misura cautelare.

Autopsie in corso per le vittime

Le autopsie di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, le due donne trovate senza vita nella villetta del quartiere San Valentino a Tor Vergata, sono cominciate ieri sera e sono ancora in corso. Non sono ancora stati resi noti i risultati delle autopsie, ma saranno fondamentali per stabilire le cause della morte delle due vittime. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo tutte le prove necessarie per far luce su questo tragico evento.

La decisione del giudice

Dopo l’interrogatorio di domani mattina, il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario dovrà prendere una decisione riguardo al fermo di Christian Sodano. Sarà necessario valutare attentamente le prove presentate dall’accusa e dalla difesa per stabilire se il fermo verrà convalidato e se sarà necessaria una misura cautelare. L’attenzione di tutti è rivolta a questo caso che ha scosso profondamente la comunità locale.

