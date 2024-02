Ugo Intini: Addio al giornalista politico appassionato

Ugo Intini: il giornalista milanese che ha fatto la storia della politica italiana

È scomparso a Milano, la sua città natale, Ugo Intini, giornalista e politico di lungo corso. Aveva 82 anni ed era stato ricoverato per diverse settimane all’ospedale San Raffaele. Intini è stato un esponente di spicco del Partito Socialista Italiano e uno stretto collaboratore di Bettino Craxi. In seguito, è diventato dirigente nazionale dei Socialisti Democratici Italiani, che poi si sono fusi con il rinato Partito Socialista Italiano nel 2007.

Un percorso tra giornalismo e politica

Laureato in giurisprudenza, Ugo Intini ha lasciato un segno anche nel campo del giornalismo. È stato direttore dell’Avanti! e de Il Lavoro di Genova. Grazie alla sua stretta collaborazione con Craxi, ha assunto l’incarico di responsabile per l’informazione e portavoce del Partito Socialista Italiano, rappresentandolo anche nell’Internazionale Socialista. Ha ricoperto il ruolo di deputato per diverse legislature, dal 1983 al 1994, e nonostante lo scoppio dell’inchiesta Mani Pulite, ha continuato a militare nel Psi. Durante quegli anni difficili, segnati da Tangentopoli, è stato oggetto della satira tagliente di Corrado Guzzanti. Ha fatto parte del governo Amato II come sottosegretario agli Esteri dal 2000 al 2001 e del governo Prodi II come viceministro agli Affari Esteri dal 2006 al 2008.

Un protagonista della scena politica italiana

Nel 1994, Ugo Intini è stato uno degli organizzatori della “Federazione dei Socialisti”, che in seguito è diventata il “Movimento Liberal Socialista”. Due anni dopo, insieme al Partito Socialista Riformista di Fabrizio Cicchitto ed Enrico Manca, ha fondato il Partito Socialista, di cui è stato segretario. Successivamente, ha partecipato alla creazione dei Socialisti Democratici Italiani insieme ad Enrico Boselli nel 1998, venendo rieletto deputato alla Camera alle elezioni politiche del 2001. Nel 2005, è tornato sulla scena politica come uno dei promotori del nuovo progetto radical-socialista de “La Rosa nel Pugno”, insieme a Marco Panella ed Emma Bonino. Nel 2007, ha aderito al rinato Partito Socialista Italiano.

Ugo Intini ha lasciato un segno indelebile nella politica italiana, contribuendo alla storia del Partito Socialista e partecipando a importanti governi. La sua passione per il giornalismo e la politica lo ha reso una figura di rilievo, sempre al centro dell’attenzione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama politico italiano.

