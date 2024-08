Ultima settimana di calciomercato: Roma in cerca di rinforzi e opportunità

Ultimo aggiornamento il 27 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Mentre il calciomercato volge al termine, la AS Roma si trova a un bivio cruciale. Con un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, la squadra giallorossa si prepara ad affrontare un’importante sfida contro la Juventus capolista, nel tentativo di risollevare le sorti del proprio campionato. In questo contesto, il Direttore Sportivo Tiago Ghisolfi sta attivamente lavorando su diverse operazioni di cessione e acquisto di giocatori, cercando di sfruttare al massimo le poche ore rimaste per attuare cambiamenti significativi.

La ricerca del tesoretto di Ghisolfi

Con l’obiettivo di ottenere circa trenta milioni di euro, la Roma sta esplorando la possibilità di cedere alcuni giocatori chiave, tra cui il giovane Zalewski e l’attaccante Abraham. Zalewski, cresciuto nel vivaio romanista, ha visto ridotto il suo impiego nelle ultime gare, rimanendo deluso da un avvio di stagione incolore. La cessione del polacco rappresenterebbe una significativa plusvalenza, che permarrebbe vantaggiosa per le casse della Roma.

Abraham, dal canto suo, ha visto un impiego limitato, rimanendo in panchina durante la recente partita contro l’Empoli. La situazione attuale suggerisce che ci siano trattative in corso, nonostante il messaggio non troppo sottile del tecnico De Rossi, che sembra preferire altre opzioni in attacco. La possibilità di ricavare una somma significativa dalla cessione di questi due atleti è accompagnata anche da un risparmio sugli ingaggi, che ammonta a circa 5 milioni di euro per Abraham e meno di 500 mila euro per Zalewski.

Altri giocatori, come El Shaarawy, Bove, Shomurodov e Smalling, sono stati inclusi nell’elenco dei sacrificabili. Questa situazione riflette l’intenzione del club di ottimizzare la rosa e di utilizzare i fondi ottenuti dalle cessioni per rinforzare l’organico.

Le complicazioni delle trattative

Negli ultimi giorni, le trattative per Abraham e Zalewski si sono complicate. Il West Ham ha mostrato un certo interesse, ma finora non ha fatto una proposta ufficiale alla Roma. Si discute di un possibile prestito con obbligo di riscatto intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, la questione salariale gioca un ruolo chiave: Abraham dovrebbe ridurre la propria richiesta economica, un aspetto che ha creato alcuni rallentamenti nella trattativa, anche se ci sono segnali di ottimismo all’interno del club.

Per quanto riguarda Zalewski, la Roma ha accettato un’offerta di 9 milioni di euro più bonus dal PSV Eindhoven. Tuttavia, il calciatore si mostra riluttante a lasciare Trigoria, preferendo restare e lottare per un rinnovo di contratto o giungere alla scadenza del suo attuale contratto nel 2025. La situazione resta in stallo, con entrambi i club in attesa di una risposta definitiva da parte del nazionale polacco, che sta riflettendo attentamente sulla sua scelta futura.

Le operazioni in entrata

In un mercato che si sta muovendo a ritmi serrati, la Roma è anche alla ricerca di rinforzi. Si attende nelle prossime ore l’ufficialità di Abdulhamid, il nuovo terzino, già atterrato a Fiumicino e attualmente impegnato nelle visite mediche. La sua aggiunta alla rosa potrà coprire le esigenze di De Rossi nel reparto difensivo. Tuttavia, il tecnico ha specificato la necessità di un nuovo centrale difensivo e di un centrocampista.

Tra i nomi più caldi circolati, spicca quello di Danso, difensore del Lens, che ha già salutato i tifosi francesi. Anche se si tratta di un affare vicino alla chiusura, la Roma è sveglia e attenta alla concorrenza, dato che gioca per tempo e risorse. In mezzo al campo, l’obiettivo primario è Konè del Borussia Monchengladbach, ma l’interesse del PSG suscita preoccupazioni che potrebbero complicare la trattativa, richiedendo alla Roma rapidità e strategia.

La finestra di calciomercato si sta chiudendo e la Roma ha necessità di agire con decisione se desidera rafforzare il proprio organico e intraprendere una nuova rotta verso il successo.