Un Badante Moldavo Confessa l’Omicidio di un Anziano a Castrignano dei Greci

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La Lite Fatale per un Anziano Innocente

Nella tranquilla cittadina di Castrignano dei Greci si è consumata una tragedia inaspettata e scioccante. Un badante moldavo di 36 anni, Josan Victor, ha confessato di aver ucciso il suo datore di lavoro, l’anziano Fernando Monte, 82 anni, con un gesto violento e insensato. La lite che ha portato alla morte dell’anziano sembra essere nata da motivi futili, amplificati dalla furia inarrestabile del badante.

La Ricostruzione dell’Omicidio e la Confessione del Colpevole

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri intervenuti sulla scena del crimine, la lite tra Josan Victor e Fernando Monte è scoppiata durante l’ora di pranzo. L’anziano avrebbe mostrato interesse per i messaggi che il badante stava inviando con il cellulare, scatenando la reazione violenta dell’uomo moldavo. Josan Victor avrebbe colpito l’anziano ripetutamente, lasciandogli segni evidenti di percosse su tutto il corpo, per poi sferrargli un colpo mortale alla testa con il cellulare. Il corpo dell’anziano è stato trovato dalla figlia, insieme a segni inequivocabili del tragico episodio che si era consumato.

Dal Normale a una Tragedia Inaspettata

La giornata era iniziata in modo ordinario per Fernando Monte e il suo badante, con la consueta passeggiata fino al Lecce club e la visita al tabaccaio. Tuttavia, la tragedia ha colpito inaspettatamente, trasformando una giornata comune in un incubo. L’anziano, vittima di un impeto incontenibile di violenza da parte del suo stesso assistente, ha perso la vita in circostanze tragiche e scioccanti. L’autopsia disposta dal magistrato potrà svelare ulteriori dettagli su quanto accaduto, cercando di far luce su un dramma che ha sconvolto l’intera comunità di Castrignano dei Greci.

