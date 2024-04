Un Estremo Riscaldamento: L’Anticiclone Africano e le Temperature Sorprendenti

L’Anticiclone Africano e il Grande Caldo in Avvicinamento

Un fenomeno meteorologico inusuale si prefigura all’orizzonte, pronto a colpire varie nazioni europee con temperature record e polveri sahariane che coloreranno i cieli nel weekend. Il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò, prevede l’arrivo imminente di un’onda di calore proveniente dall’Africa che toccherà diversi Paesi, compresa l’Italia.

L’Europa si Riscalda: Tempeature Record in Arrivo

Il cuore del Continente è destinato a sperimentare valori termici eccezionali, con temperature fino a 18°C superiori alla media stagionale. Città come Berlino, Polonia e Bielorussia si preparano ad un repentino aumento termico, con picchi di 28-30°C previsti a breve. Persino Mosca si scalderà fino a 22°C. In Italia, dal weekend alla giornata di lunedì si farà sentire un caldo anomalo, con punte di 30°C previste anche in zone solitamente più fresche come i fondovalle alpini.

Un Inizio di Aprile da Record in Italia

L’Italia si prepara ad un’inedita ondata di calore che farà sentire i suoi effetti nel fine settimana e nei primi giorni della settimana successiva. Le temperature raggiungeranno picchi estivi, portando il termometro vicino ai 30°C persino nelle valli alpine. Il record di zero termico si attesterà a circa 4200 metri, avvicinandosi al limite massimo estivo di 5200 metri. Sanò prevede che questo evento climatico straordinario potrebbe preannunciare un’estate particolarmente calda, con solo brevi possibilità di precipitazioni localizzate.

Precipitazioni e Cambiamenti Climatici in Italia

Nelle prossime ore, la Liguria potrebbe vedersi interessata da piogge locali, mentre a partire da domenica sera è previsto un aumento delle velature di polveri sahariane verso il Nord-Ovest del Paese. Nel resto d’Italia, ci si attende un tempo stabile e temperature in aumento nelle zone interne e montane, lontano dalle influenze marine. Dall’estremo Nord al profondo Sud, l’Italia si appresta a vivere un primo assaggio di estate già ad inizio aprile.

Il Weekend e le Temperature in Dettaglio

Venerdì 5 aprile, al nord ci saranno momenti di nuvole sparse, foschie locali e maggiore nuvolosità in Liguria. Al centro, il tempo sarà soleggiato e mite, con temperature che potranno raggiungere i 28°C in Sardegna. Al sud, bel tempo con massime attorno ai 27°C in Sicilia.

Sabato 6 aprile, al nord ci si avvicinerà alla stagione estiva, con temperature molto miti e punte di 26-28°C. Al centro, il tempo sarà soleggiato e caldo per il periodo, con picchi di 28-29°C in Sardegna. Al sud, bel tempo e elevate temperature con punte di 28°C.

Domenica 7 aprile, al nord l’estate sembrerà già in pieno svolgimento, con clima caldo e massime tra i 26 e i 30°C. Al centro, previsto un tempo soleggiato e caldo, con temperature che potranno toccare i 28-30°C in Sardegna. Al sud, bel tempo con temperature che raggiungeranno i 30°C.

Prospettive Future: dal Lunedì con Sole ai Temporali in Arrivo da Martedì

Le previsioni indicano una costante presenza del sole e calde temperature per lunedì, mentre da martedì è atteso l’arrivo di un ciclone con grandinate e temporali su varie zone del Paese. Un’evoluzione climatica che mescola estremi di caldo e eventi atmosferici di forte impatto.

