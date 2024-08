Un nuovo parco giochi inclusivo in via Trani sul Quarticciolo: partono i lavori per un’area verde attrezzata

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il Quarticciolo di Roma si appresta a ricevere una nuova area verde dotata di attrezzature per il fitness e spazi ricreativi. La Giunta capitolina, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, ha approvato di recente il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco giochi innovativo e inclusivo. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la valorizzazione degli spazi pubblici, rendendoli accessibili e fruibili per tutta la comunità.

Dettagli sul progetto dell’area verde

Caratteristiche del nuovo parco

Il progetto dell’area verde di via Trani è stato concepito per offrire una vasta gamma di attrezzature e spazi destinati a diverse attività. Gli interventi mirano a dotare il giardino di nuovi giochi per bambini, aree fitness all’aperto e spazi dedicati ad attività ludiche. La progettazione ha tenuto conto delle esigenze di inclusività, prevedendo attrezzature accessibili a tutti, compresi bambini con disabilità. Questo approccio sottolinea l’importanza di creare spazi dove ciascuno possa divertirsi e socializzare.

In aggiunta, il progetto si inserisce nel contesto di un intervento più ampio per la valorizzazione delle aree verdi nel municipio. Il finanziamento di 500mila euro proviene dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del programma “Dateci spazio“, promosso dall’ex governo Draghi. Grazie a questo sostegno economico, l’ampliamento e l’adeguamento degli spazi verdi renderà il Quarticciolo un luogo più accogliente e vivibile.

Tempistiche di attuazione

L’inizio dei lavori è previsto dopo la stagione estiva, con l’obiettivo di concludere il cantiere entro dicembre 2024. Questo tempismo permetterà di aprire il nuovo parco agli abitanti del quartiere all’inizio del 2025. La realizzazione di questo progetto è vista come un’opportunità per riqualificare un’area che da tempo ha bisogno di rinnovamento e per incentivare l’uso degli spazi pubblici, in particolare da parte delle famiglie e dei giovani.

La collaborazione con i comitati di quartiere

Un impegno condiviso

La Giunta municipale, rappresentata dal presidente Mauro Caliste e dagli assessori Edoardo Annucci e Sergio Scalia, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con le realtà associative e i comitati di quartiere. Con il progetto del nuovo parco, si intende ridefinire il ruolo dell’area verde di via Trani, che finora è stata sottoutilizzata. La progettazione è frutto di un dialogo con la comunità locale, che ha già dimostrato un forte impegno nella promozione di attività culturali e sociali.

A tal fine, la Giunta ha annunciato l’intenzione di lavorare a un patto di collaborazione con i comitati di quartiere. Questo accordo mira a garantire che la gestione e la manutenzione dell’area verde siano condivise tra l’amministrazione comunale e i cittadini, così da assicurare un utilizzo ottimale degli spazi e favorire un senso di appartenenza e responsabilità.

Vantaggi per la comunità

La realizzazione di un’area verde di qualità non solo offrirà uno spazio sicuro e attrezzato per il gioco e l’attività fisica, ma si propone anche di fungere da catalizzatore per iniziative culturali e sociali. Gli assessori hanno sottolineato che gli eventi pubblici, le manifestazioni e le attività sportive avranno un ruolo cruciale nella valorizzazione della comunità, contribuendo a rafforzare legami e a promuovere l’inclusione sociale.

Ulteriori interventi di riqualificazione nel municipio

Giardino Galafati e la Piazza verde del Pigneto

Oltre al progetto per via Trani, il municipio V è impegnato in altri interventi per la riqualificazione degli spazi verdi. Tra questi, spicca il progetto del giardino Galafati, che sarà trasformato nella “Piazza verde del Pigneto“. Questo intervento è parte di una strategia più ampia volta a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

Hearteningly, l’amministrazione sta affrontando le questioni di sicurezza attraverso interventi che mirano a rendere gli spazi più accessibili e protetti. La riqualificazione permetterà di rendere gli spazi pubblici più attraenti, incentivando i cittadini a riappropriarsi di queste aree e a utilizzarle per attività ricreative e sociali. Si prevede che anche quest’intervento venga completato entro settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, offrendo così nuovi spazi in cui le famiglie e i giovani possano ritrovarsi.

Galafati e via Trani sono solo due esempi di un impegno più ampio dell’amministrazione per garantire a tutti i cittadini del municipio V spazi pubblici di qualità, accessibili e sicuri, che possano migliorare la vivibilità del quartiere.