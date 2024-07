Un Ritorno Graduale alla Normalità all’Aeroporto Internazionale Vincenzo Bellini di Catania

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Riapertura Graduale dell’Aeroporto Vincenzo Bellini

L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania ha finalmente riaperto le sue porte, sebbene con alcune restrizioni per quanto riguarda gli arrivi. La Società Aeroporto Catania , responsabile della gestione dell’aeroporto, ha comunicato che sono state completate le prime opere di bonifica essenziali per garantire la sicurezza e l’agibilità delle infrastrutture aeroportuali.

Partenze Autorizzate, Arrivi Limitati

L’Unità di crisi incaricata della gestione dell’emergenza ha deciso di autorizzare le partenze dallo scalo, mentre per quanto riguarda gli arrivi è stata introdotta una limitazione, consentendo soltanto 2 arrivi ogni ora. Questa regolamentazione sarà soggetta a costanti aggiornamenti in base all’andamento delle operazioni tattiche. Si invita pertanto i passeggeri a non recarsi in aeroporto prima di aver verificato con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Agibilità Progressiva e Costante Monitoraggio

Nonostante le attuali restrizioni negli arrivi, l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania sta lavorando costantemente per garantire una ripresa graduale delle operazioni. La priorità rimane quella di assicurare la massima sicurezza per passeggeri e membri dell’equipaggio, implementando tutte le misure necessarie per rispondere alle esigenze del momento. L’obiettivo è di tornare alla piena operatività nel minor tempo possibile, sempre nel rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza vigenti.

