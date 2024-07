Un titolo mediamente lungo: Emanuele Filiberto di Savoia difende il diritto alla sepoltura di suo padre

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

Una sepoltura controversa a Superga

Emanuele Filiberto di Savoia è stato al centro di polemiche per la sepoltura discreta di suo padre a Superga. Il principe ha espresso la sua frustrazione riguardo alla mancanza di rispetto e privacy nei confronti della sua famiglia. Dopo essere stato contestato per la sua scelta di sepoltura, Filiberto si è difeso sottolineando il suo diritto a decidere il modo migliore per onorare suo padre. La sepoltura sotto l’altare, una decisione personale del principe, è stata impedita dalla sovrintendenza, costringendolo a cercare alternative.

Critiche e difese alla partecipazione ad eventi pubblici

Recentemente, a Nervesa della Battaglia, Emanuele Filiberto ha partecipato all’inaugurazione di un monumento al milite ignoto, suscitando reazioni contrastanti. Il principe ha difeso il suo desiderio di rendere omaggio, nonostante le critiche ricevute. Filiberto ha sottolineato che non dovrebbero essere i figli a pagare per gli errori dei padri, evidenziando come certe polemiche siano solo strumentali a fini mediatici. Nonostante le critiche, il principe ha annunciato la donazione di defibrillatori, dimostrando la sua volontà di contribuire positivamente alla comunità.

Eredità e confronto

Interrogato sugli errori commessi da suo padre, Emanuele Filiberto ha accolto il confronto, sottolineando l’importanza di ascoltare tutti i punti di vista in modo equo. Il principe ha difeso il vero lascito di suo padre: l’amore con cui lo ha cresciuto. Ribadendo la sua apertura al dialogo, Filiberto ha sollevato la questione dell’opportunità di polemiche e critiche costanti.

