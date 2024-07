Un titolo medio-lungo, diretto, con focus e parole chiave: “Femminicidio a Roma: la tragica morte di Manuela Petrangeli, fisioterapista

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Francesca Monti

La cronaca recente a Roma si è macchiata di un ennesimo femminicidio che ha sconvolto l’opinione pubblica. Manuela Petrangeli, una fisioterapista di 51 anni, è stata uccisa davanti al suo posto di lavoro da colpi di fucile sparati dall’ex compagno, Gianluca Molinaro, che si è successivamente costituito alla polizia. L’orribile evento è accaduto mentre la vittima stava uscendo dall’ospedale dove lavorava, pronta ad andare in vacanza il giorno successivo. La tragedia si è consumata in pochi istanti, spargendo dolore e incredulità nell’intera comunità.

L’omicidio e il susseguente gesto di Gianluca Molinaro hanno sconvolto coloro che conoscevano la coppia. Molinaro, impiegato come Operatore Socio Sanitario in un centro di riabilitazione, ha confessato il delitto spontaneamente, consegnando l’arma del delitto alle autorità. Nonostante la separazione dalla vittima da un periodo di tempo, non risultavano segnali premonitori di violenza nei confronti di Manuela. Gli amici e colleghi della vittima sono sgomenti di fronte a quanto accaduto, descrivendo il rapporto tra i due come pacifico e inaspettatamente tragico. Maria Cristina Franchitti, amica e collega di Manuela Petrangeli, si è detta sconvolta dalla situazione, ricordando la vittima come una professionista solare e stimata da tutti. La violenza di genere si è manifestata ancora una volta in maniera crudele, sconvolgendo la vita di chiunque abbia avuto a che fare con Manuela.

Città devastata

La città di Roma si è ritrovata a fare i conti con l’ennesimo episodio di femminicidio, che ha colpito nel cuore la comunità locale. L’assassinio di Manuela Petrangeli ha lasciato attoniti parenti, amici e colleghi, che ancora faticano a credere alla brutalità dell’atto compiuto dall’ex compagno. Le strade di Roma si sono riempite di dolore e indignazione di fronte a un crimine così grave e insensato, che ha segnato indelebilmente la vita di coloro che conoscevano la vittima. Le autorità competenti stanno indagando sull’accaduto, cercando di far luce su questo tragico episodio di violenza di genere che continua a mietere vittime innocenti. La memoria di Manuela Petrangeli resterà viva nei cuori di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare accanto a lei, come testimone di una tragedia che non dovrebbe mai accadere in una società civile e progressista come la nostra.

