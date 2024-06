Un Tragico Ritrovamento a Castrignano dei Greci

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un’Anziano Trovato Morto a Castrignano dei Greci

In una tranquilla giornata a Castrignano dei Greci, provincia di Lecce, un tragico evento ha scosso la comunità locale. Un anziano di 82 anni, Fernando Monte, è stato trovato senza vita nella sua abitazione, con evidenti segni di percosse e ecchimosi sul corpo. La scoperta macabra è stata fatta dalla figlia dell’uomo, che si era recata a trovarlo come di consueto. Ad accompagnare la terribile scena, la presenza del badante moldavo, un uomo di 36 anni, che si trovava in uno stato confusionale e è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente i carabinieri per avviare le indagini necessarie.

L’Inquietante Scena Della Figlia Al Ritorno Dal Mare

Al rientro da una giornata al mare, la figlia dell’anziano, che risiedeva nell’appartamento sovrastante a quello del padre, si è trovata di fronte a una scena agghiacciante. Appena giunta a casa, ha notato il badante, nudo e visibilmente disorientato, fuori dalla porta d’ingresso. Una volta varcata la soglia, si è imbattuta nel corpo senza vita del padre. Il badante, che lavorava per l’anziano da ben due anni, è stato ritenuto una figura chiave nell’ambito delle indagini condotte dalle autorità competenti.

Approfondimenti