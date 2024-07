Un Tributo a Sonia Bergamasco: Premio Gian Maria Volonté

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Sonia Bergamasco, un’icona dell’arte drammatica italiana, sarà insignita del prestigioso Premio Gian Maria Volonté, dedicato all’indimenticabile attore del XX secolo. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 luglio sull’incantevole isola di La Maddalena, nel contesto della 21/a edizione del festival La Valigia dell’attore.

Il Talento Versatile di Sonia Bergamasco

Nata a Milano, Sonia Bergamasco ha dato prova del suo talento eccezionale sia sul palcoscenico teatrale che sul grande schermo. Diplomatasi in pianoforte, l’attrice ha lavorato con registi di fama internazionale come Antonio Latella, Thomas Ostermeier e Jan Fabre. Premiata con il prestigioso Premio Duse per le sue straordinarie performance, Bergamasco si distingue anche come regista, combinando sapientemente l’arte teatrale con la sua esperienza musicale. Attualmente impegnata sul set del film “Il Nibbio”, diretto da Alessandro Tonda e ispirato alla figura di Nicola Calipari, l’attrice ha recentemente concluso le riprese de “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana. Un’altra novità eccezionale è il suo debutto come regista con il documentario “The greatest”, incentrato sulla vita di Eleonora Duse e sul ruolo dell’attrice nel mondo contemporaneo.

La Memoria di Gian Maria Volonté e il Premio a Sonia Bergamasco

Il Premio Gian Maria Volonté, istituito nel 2005 per onorare la memoria dell’indimenticabile attore italiano, rappresenta un riconoscimento prestigioso nel panorama cinematografico nazionale e internazionale. Creato da Felice Laudadio e inizialmente conferito nei Festival di Taormina e Bari, il Premio ha trovato la sua sede ideale sull’incantevole isola di La Maddalena a partire dal 2011. Nel corso degli anni, sono stati premiati attori di grande talento come Luigi Lo Cascio, Fabrizio Gifuni, Valerio Mastandrea, Elio Germano e molti altri. La serata di gala dedicata a Sonia Bergamasco sarà arricchita da una lettura speciale sul palcoscenico, omaggio alla straordinaria eredità lasciata da Eleonora Duse, simbolo del teatro moderno.

Approfondimenti