Una storia di abbandono e terrore nel campo agricolo: il dramma di Soni Singh

L’appello ignorato

Davanti al corpo straziato di Satnam, Soni urlava disperatamente chiedendo aiuto per salvare la vita del marito, ma nessuno rispondeva al suo grido. Né il titolare dell’azienda, Antonello Lovato, né i colleghi presenti accanto a lei sembravano muoversi per soccorrere il bracciante gravemente ferito dopo l’incidente.

Una giornata che si trasforma in tragedia

La giornata cominciata presto per la coppia di braccianti indiana, impiegati per sei euro l’ora, si è trasformata in tragedia nel pomeriggio quando Satnam è stato coinvolto nell’incidente che gli ha costato un braccio. Soni, distante dal marito di una decina di metri, ha sentito le grida di disperazione di Lovato e ha visto il suo amato riverso a terra vicino alla macchina avvolgiplastica.

L’abbandono imperdonabile

Nonostante le suppliche di Soni e l’insistenza nel chiedere aiuto, nessuno dei presenti, incluso Lovato e i colleghi Sandra e Gora, si è mosso per chiamare i soccorsi. La scena si è conclusa con Lovato che, anziché prestare soccorso, ha trasportato il corpo di Satnam a casa loro e poi è fuggito, condannando l’uomo alla morte senza possibilità di aiuto.

