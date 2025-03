Undici Comuni per “Città Italiana del Vino 2025”: Francesca Giubelli guida la promozione digitale

Ultimo aggiornamento il 5 Marzo 2025 by Emiliano Belmonte

I Castelli Romani sono stati proclamati Città Italiana del Vino 2025, un titolo che celebra la loro storica tradizione vitivinicola e il ruolo di primo piano nel panorama enologico italiano. L’annuncio ufficiale è stato dato nella prestigiosa Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, all’interno della Camera di Commercio di Roma, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, produttori e addetti ai lavori del settore vinicolo.

Per l’intero 2025, gli undici comuni coinvolti saranno il palcoscenico di eventi dedicati al vino, percorsi enoturistici e iniziative culturali, con l’obiettivo di promuovere il territorio e rafforzare il settore vitivinicolo locale.

L’assegnazione del titolo è il risultato della collaborazione tra undici comuni dei Castelli Romani, che hanno lavorato insieme per ottenere questo importante riconoscimento:

Il presidente dell’Associazione Città del Vino, Angelo Radica, ha commentato con entusiasmo il riconoscimento:

“I Castelli Romani sono una delle zone vitivinicole più rappresentative d’Italia. Questo titolo è un’opportunità straordinaria per esaltare il legame tra vino, cultura e territorio.”

A rendere ancora più innovativa l’edizione 2025 sarà la partecipazione di Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale certificata da Meta, scelta come testimonial ufficiale della manifestazione.

L’evento sarà caratterizzato da una forte componente digitale, con strumenti innovativi per coinvolgere un pubblico sempre più vasto:

I Castelli Romani vantano una produzione vinicola di altissima qualità, con 2 DOCG e 7 DOC, simbolo di una tradizione radicata che ha saputo innovarsi nel tempo. Questo titolo rappresenta un’occasione unica per rafforzare il connubio tra agricoltura e turismo, come sottolineato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini:

“Il riconoscimento dei Castelli Romani come Città Italiana del Vino 2025 è un’opportunità per promuovere il territorio attraverso il vino, creando un modello di sviluppo sostenibile per il settore enoturistico.”