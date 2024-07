Un’infanzia tormentata, una nuova vita in Italia: la storia di Ernest Dan Azobor

Ultimo aggiornamento il 8 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Una fuga verso la libertà

Ernest Dan Azobor è originario della Nigeria, dove ha vissuto un’infanzia tormentata a causa delle persecuzioni subite nel suo Paese. In fuga dalla violenza e in cerca di una nuova vita, è giunto in Italia dopo aver affrontato un lungo e pericoloso viaggio. Tuttavia, il suo arrivo nel nostro Paese non è stato accolto con la serenità sperata: pochi mesi dopo essere arrivato, è stato arrestato a seguito di false accuse di furto mosse da una persona con cui aveva instaurato una relazione. Con grande sorpresa, durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato anche documenti falsi tra le sue cose, spingendolo di diritto dietro le sbarre.

Sei mesi in carcere: l’inferno di Forlì

Dopo l’arresto, Ernest ha trascorso sei mesi nel carcere di Forlì, un periodo segnato da difficoltà e abusi subiti. In occasione della maratona contro i suicidi in carcere organizzata dalla Camera Penale di Bologna, Ernest ha raccontato la sua drammatica esperienza, sottolineando le violenze e le ingiustizie che ha dovuto affrontare durante la detenzione. Nonostante le avversità, la sua forza interiore ha cominciato a emergere e a guidarlo verso la speranza di una nuova vita.

La rinascita di Ernest: dalla laurea alla libertà

Durante la prigionia, Ernest ha tentato di porre fine alla propria vita, toccando il fondo della disperazione. Tuttavia, un incontro fondamentale con l’avvocato Luca Sebastiani ha segnato l’inizio di un percorso di lotta per la verità e la giustizia. Grazie all’impegno dell’avvocato e alla propria determinazione, Ernest è stato assolto da ogni accusa ingiusta e ha riconquistato la libertà. La sua storia di riscatto e resilienza è stata raccontata anche da Daria Bignardi nel libro ‘Ogni prigione è un’isola’, che ha contribuito a diffondere la sua testimonianza di speranza.

Ernest non si è arreso di fronte alle avversità: dopo essere uscito dal carcere, ha affrontato la sfida del Covid laureandosi all’Università di Siena e scrivendo un libro dal titolo ‘Pariah’, che rappresenta un viaggio attraverso l’Africa e i suoi contrasti. La sua testimonianza è diventata un simbolo di forza e resilienza per chiunque si trovi a lottare contro le ingiustizie e le difficoltà della vita.

