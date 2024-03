Valanga a Monesi: l’incidente in località Ubaghetta

Nel pomeriggio, una terribile valanga si è abbattuta sulla località Ubaghetta a Monesi, frazione del Comune di Triora nell’entroterra di Imperia, coinvolgendo un gruppo di escursionisti. Al momento non risultano dispersi, ma quattro persone sono coinvolte nell’incidente, tre uomini e una donna che è riuscita miracolosamente a mettersi in salvo lanciando l’allarme.

Allerta meteo arancione fino alle 14

Al momento dell’incidente, la zona era in allerta meteo arancione fino alle 14, un segnale che purtroppo non ha evitato l’accaduto. Tra i tre uomini coinvolti, non si hanno ancora notizie sulle loro condizioni di salute. Il livello di gravità del coinvolgimento nella valanga è ancora sconosciuto, ma squadre di soccorso alpino, vigili del fuoco e personale sanitario sono immediatamente intervenuti sulla scena. Anche l’elisoccorso ‘Grifo’ dalla Liguria e un elicottero dalla provincia di Cuneo sono stati chiamati in aiuto.

Monesi: meta escursionistica in provincia di Imperia

Monesi, situata a 1.376 metri d’altitudine, è una località montana della provincia di Imperia nota per le sue escursioni sulla neve, le ciaspolate e lo scialpinismo. Un luogo affascinante e spesso frequentato dagli amanti della natura e dell’avventura, che purtroppo oggi è stato teatro di un tragico episodio che ha scosso la comunità locale e non solo.