Vanessa Incontrada rivela il suo passato di amori tossici e la nuova vita con Rossano Laurini

La conduttrice e attrice Vanessa Incontrada ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita amorosa, passando dalle esperienze dolorose di un amore tossico all’attuale felice rapporto con Rossano Laurini, con il quale ha ritrovato la serenità. Questa conversazione è emersa in un’intervista esclusiva, evidenziando come le esperienze passate abbiano plasmato la sua visione dell’amore e delle relazioni.

Un amore tossico che ha segnato il passato

La determinazione di chiudere una relazione difficile

Intervistata dal settimanale F, Vanessa Incontrada ha descritto una fase buia della sua vita sentimentale, contrassegnata da un amore tossico che le aveva portato solo sofferenza. La conduttrice ha rivelato di essersi sentita intrappolata in una relazione in cui regnavano incomprensioni e tensioni quotidiane. Riconosce di aver vissuto momenti in cui era costretta a misurare ogni parola, temendo le reazioni del partner. “Era un’esperienza atroce” ha dichiarato, rimarcando quanto sia stata difficile la decisione di chiudere definitivamente quella relazione.

La forza di volontà di Vanessa è emersa nel momento in cui ha compreso che, per tutelare il suo benessere, era necessario allontanarsi. Grazie a questa consapevolezza, è riuscita a spezzare le catene di un amore che non le portava felicità. Anche se sono passati anni da quell’esperienza, sottolinea come sia facile cadere in relazioni sbagliate. “A volte pensiamo di poter salvare gli altri, ma non tutti sono disposti a cambiare,” ha osservato Vanessa, evidenziando la difficoltà di affrontare relazioni tossiche.

Il matrimonio con Rossano Laurini: una rinascita

Un percorso di riflessione e riconciliazione

Dopo il tumultuoso passato, Vanessa Incontrada ha scelto di dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Rossano Laurini, il padre di suo figlio Isal. Il loro rapporto, come molti altri, ha affrontato momenti di crisi e di incertezza. Tuttavia, la separazione avvenuta nel 2022 ha dato loro l’opportunità di riflettere su ciò che non funzionava. “La pausa è stata fondamentale per capire cosa ci mancava,” ha chiarito la conduttrice, evidenziando come la distanza li abbia costretti a mettere in discussione le loro vite e il loro legame.

Dopo mesi di separazione, il ritorno della coppia è stato accolto con grande interesse dai fan e dai media. A maggio di quest’anno, alcune foto che li ritraevano insieme avevano suggerito un possibile riavvicinamento. Incontrada ha confermato le voci, rivelando come il ripensamento del loro legame sia avvenuto attraverso domande cruciali: “Posso immaginare un futuro senza di lui?” La sincerità di questo interrogativo ha convinto entrambi a ricominciare, affrontando insieme gli errori del passato.

Un presente sereno e promettente

Attualmente, Vanessa e Rossano sembrano aver trovato un nuovo equilibrio nella loro vita matrimoniale. “I vasi rotti non tornano mai come prima, ma nel nostro ci sono crepe invisibili, ma non dannose,” ha spiegato, evidenziando il senso di rinnovamento che questa nuova fase del loro rapporto porta. Entrambi sono motivati a non ripetere gli errori passati, nutrendo la relazione con consapevolezza. Incontrada ha così confermato che stanno vivendo una fase di grande felicità e condivisione, affermando con gioia che “oggi siamo felici.”