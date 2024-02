Vendetta spettrale: Vestito da fantasma lancia sassi contro la casa della ex moglie

Un uomo di 48 anni di Gallipoli ammonito per atti persecutori nei confronti della ex moglie

Un uomo di 48 anni di Gallipoli è stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento del Questore di Lecce a causa delle sue condotte persecutorie nei confronti della ex moglie. Nel corso delle ultime settimane, l’uomo ha commesso una serie di reati, tra cui atti persecutori, danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali.

Il provvedimento emesso impone all’uomo l’obbligo di adottare immediatamente una condotta rispettosa della legge e di cessare qualsiasi comportamento vessatorio, persecutorio o violento nei confronti della vittima. Questo obbligo non ha una scadenza temporale e richiede all’uomo di astenersi da qualsiasi forma di violenza fisica, psicologica, verbale o economica nei confronti della sua ex moglie.

Condotte sempre più persecutorie: l’uomo si presentava ovunque e gettava sassi contro la casa della vittima

Nonostante la fine del matrimonio, l’uomo non si è mai rassegnato e ha iniziato a comportarsi in modo sempre più persecutorio nei confronti della sua ex moglie. Si presentava in tutti i luoghi frequentati dalla donna a tutte le ore del giorno e della notte, arrivando persino a mascherarsi da fantasma. Inoltre, ha compiuto atti vandalici danneggiando la proprietà della vittima e ha minacciato la sua incolumità.

Una delle azioni più inquietanti compiute dall’uomo è stata quella di gettare sassi contro la casa della sua ex moglie durante le ore notturne. Questo comportamento ha creato un clima di paura e insicurezza per la vittima, che si è sentita costantemente minacciata e perseguitata.

Provvedimento di ammonimento: l’obbligo di porre fine alle condotte persecutorie

Il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Lecce ha lo scopo di porre fine alle condotte persecutorie dell’uomo e di garantire la sicurezza e la tranquillità della sua ex moglie. L’obbligo imposto all’uomo è senza limite di tempo e richiede un cambiamento immediato del suo comportamento.

L’ammonimento impone all’uomo di rispettare la legge e di astenersi da qualsiasi forma di comportamento vessatorio, persecutorio o violento nei confronti della vittima. Questo include sia azioni fisiche che psicologiche, verbali o economiche. L’obiettivo è quello di proteggere la vittima e di garantire il suo benessere, evitando ulteriori danni e traumi.

In conclusione, l’uomo di 48 anni di Gallipoli è stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento a causa delle sue condotte persecutorie nei confronti della ex moglie. Il provvedimento impone all’uomo di porre immediatamente fine a qualsiasi comportamento vessatorio o violento nei confronti della vittima. Questo ammonimento ha l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità della vittima, proteggendola dalle azioni persecutorie dell’uomo.

