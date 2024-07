Violata fuori dalla discoteca: arrestato 19enne per violenza sessuale

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un diciannovenne italiano è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni gravissime nei confronti di una coetanea conosciuta fuori da una discoteca. Il giovane, incensurato, è stato individuato dalla polizia di Pontedera, in provincia di Pisa, dove si è verificato il tragico episodio all’inizio del mese di giugno. La vittima è stata ricoverata in ospedale con una prognosi che oscilla tra i 20 e i 40 giorni a causa delle lesioni riportate durante l’aggressione.

Le indagini hanno avuto inizio dopo il ricovero della ragazza, la quale ha raccontato agli inquirenti di aver cercato di respingere il giovane durante l’attacco, ma senza successo. I due si erano incontrati nella discoteca e poi erano usciti insieme, dove si è verificata la terribile aggressione. Il diciannovenne, oltre a compiere il gesto violento, ha anche ripreso la scena con il suo cellulare. La polizia è riuscita a identificarlo grazie al nickname usato su Instagram e alla descrizione fornita dalla vittima, conducenti che hanno portato al suo arresto su ordine del gip di Pisa, eseguito dalla procura locale dopo giorni di indagini.

2. Violenza sessuale e lesioni gravissime: Si tratta di due gravi reati penali che comportano conseguenze legali pesanti. La violenza sessuale è un crimine che coinvolge un’aggressione di natura sessuale contro la volontà di una persona. Le lesioni gravi, invece, sono danni fisici causati intenzionalmente che comportano gravi conseguenze per la salute della vittima.

3. Pontedera e Pisa: Pontedera è una città situata in Toscana, nella provincia di Pisa. Pisa è una città italiana molto conosciuta per la sua torre pendente e per l’importante università fondata nel XII secolo.

4. La vittima: Una giovane donna, coetanea del diciannovenne, coinvolta nell’aggressione sessuale e nelle lesioni riportate durante l’episodio violento. La gravità delle lesioni ha richiesto un ricovero ospedaliero e una prognosi che oscilla tra i 20 e i 40 giorni.

5. Instagram: La piattaforma di social media menzionata nell’articolo è stata utilizzata dal sospetto per identificare il suo profilo e contribuire alla sua cattura. Instagram è un noto servizio di condivisione di foto e video di proprietà di Facebook.

6. Gip di Pisa: Il giudice per le indagini preliminari (GIP) è un magistrato italiano che svolge funzioni investigative e giudiziarie, tra cui emettere mandati di arresto e ordinanze di custodia cautelare.

L’articolo descrive un violento episodio che ha avuto luogo a Pontedera, coinvolgendo un giovane arrestato per violenza sessuale e lesioni gravi nei confronti di una coetanea. Le indagini e l’arresto del responsabile sono stati effettuati dalla polizia di Pisa, con l’ausilio di prove come le riprese effettuate dal cellulare del sospetto e l’identificazione tramite Instagram.