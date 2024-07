Violente alluvioni colpiscono la Valle d’Aosta: la conta dei danni inizia

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Salvataggi d’emergenza a Cogne

Nella zona di Cogne, le intense piogge hanno causato gravi disagi e pericoli imminenti. Tra le ore 4 e le 6, l’elisoccorso è intervenuto due volte in situazioni di emergenza. Una famiglia con una bambina è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata a Valnontey, mentre altre tre persone sono state isolate nel vallone dell’Urtier. Il paese di Cogne rimane isolato, con la strada principale gravemente danneggiata in vari tratti, rendendo l’accesso estremamente difficile.

Situazione critica in diverse località

Le forti piogge hanno causato esondazioni e situazioni di pericolo in diverse aree della Valle d’Aosta. A Montjovet e a Issogne, famiglie intere sono state costrette ad evacuare le loro case, cercando rifugio in luoghi più sicuri. Le strade principali sono chiuse in diverse località come Bard, Donnas e Champdepraz, mentre si valuta il ripristino del transito.

Emergenza a Cervinia e Antey-Saint-André

A Cervinia, nel cuore della Valtournenche, il torrente Marmore ha causato danni considerevoli, allagando parte del centro cittadino e alcuni esercizi commerciali. I lavori di bonifica e ripristino sono già in corso per limitare i danni. A valle, ad Antey-Saint-André, un campeggio è stato evacuato per garantire la sicurezza degli ospiti, che sono stati temporaneamente sistemati in altre strutture.

Intervento coordinato di soccorso

Durante la notte, un’intensa attività di monitoraggio e soccorso è stata condotta dalle autorità competenti, tra cui Protezione civile, vigili del fuoco, Corpo forestale e Soccorso alpino. Le forze dell’ordine e il personale comunale sono stati mobilitati per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza della popolazione coinvolta.

