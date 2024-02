Violenza su donne a Maddaloni: avviato progetto Codere ‘Innamòrati di Te’

“Innamòrati di Te”: Lotta alla Violenza di Genere a Maddaloni

La sedicesima edizione di “Innamòrati di Te”, organizzata da Codere Italia, approda nella Sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni, con il sostegno della Regione Campania e del Comune locale. L’evento si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul contrasto alla violenza di genere e di promuovere il ruolo del lavoro come strumento di emancipazione e reinserimento sociale per le vittime.

L’incontro si propone di analizzare la situazione della violenza di genere sul territorio, mettendo in luce il potenziale trasformativo del lavoro nell’aiutare le donne a riguadagnare indipendenza economica e a emanciparsi dalle forme di violenza subite.

Empowerment Femminile e Inserimento Lavorativo in Campania

Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, sottolinea l’importanza della formazione come strumento di empowerment e inclusione per le donne. Attraverso programmi come GOL-Garanzia Occupabilità Lavoratori, la Regione ha preso in carico un considerevole numero di donne, con un focus particolare sulle fasce d’età più vulnerabili.

L’obiettivo è potenziare il sistema formativo regionale per favorire l’indipendenza e il riconoscimento sociale delle donne attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali.

Maddaloni: Città delle Donne e la Battaglia contro la Violenza

Maddaloni si è guadagnata il titolo di “Città delle Donne”, impegnandosi attivamente nella lotta alla discriminazione di genere e nella promozione di politiche inclusive. Attraverso iniziative come la panchina rossa, simbolo di condanna alla violenza di genere, e il progetto “Innamòrati di Te”, la città si pone come esempio di impegno concreto per garantire diritti e opportunità alle donne.

Annamena Mastroianni, pedagogista e rappresentante di Stati Generali delle Donne/Città delle Donne, sottolinea l’importanza di ridisegnare l’identità sociale per promuovere la parità di genere e l’empowerment femminile.

“Maddaloni è Città delle Donne e con questo si è presa un impegno preciso ad agire concretamente per garantire diritti e opportunità”, afferma Imma Romano, Direttrice Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Codere Italia. Il progetto “Innamòrati di Te” si propone di mantenere viva l’attenzione sulla violenza di genere e di promuovere il ruolo del lavoro come chiave per la libertà e l’indipendenza delle donne. La prossima tappa sarà in altre città in cui Codere opera, continuando a diffondere consapevolezza e opportunità di crescita.

