Vittorio Sgarbi: l’ex sottosegretario alla Cultura nel mirino della giustizia

La vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha preso una svolta importante: la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare, si parla di debiti per un totale di circa 715mila euro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. I pubblici ministeri contestano a Sgarbi l’acquisto di un dipinto nel 2020 all’asta, dove la sua compagna è stata fatta figurare come acquirente, utilizzando denaro di una terza persona con l’obiettivo di mettere l’opera al riparo da eventuali controlli fiscali. Una situazione che si prospetta molto delicata per il noto critico d’arte.

L’accusa di sottrazione fraudolenta

La vicenda legale di Vittorio Sgarbi

Le accuse nei confronti di Vittorio Sgarbi

