Weekend di corse all’ippodromo Capannelle: trotto sabato 14 e galoppo domenica 15 settembre

Ultimo aggiornamento il 13 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il weekend di corse all’ippodromo Capannelle si preannuncia ricco di emozioni e sfide avvincenti. Sabato 14 settembre è dedicato al trotto con un palinsesto di gare equilibrate, mentre domenica 15 vedrà il galoppo protagonista, con il prestigioso Premio Archidamia. In questo articolo esploreremo in dettaglio le corse di entrambi i giorni, evidenziando i principali concorrenti e le gare più affascinanti che si sfideranno sul campo.

sabato 14 settembre: trotto al Capannelle

Un sabato di galoppante incertezza

Il primo sabato di settembre all’ippodromo Capannelle offre corse di trotto avvincenti, caratterizzate da un’equilibrata competizione. Il “centrale” della giornata è il Premio Ostia, programmato come sesta corsa, che vedrà i velocisti di categoria Cd alternarsi sulla distanza di un miglio. I protagonisti di quest’imperdibile sfida sono Doge Ferm e Doc Indal, i favoriti sulla carta. Tuttavia, la presenza di Drago Mac e Dreaming Of You rende la situazione aperta a sorprese, con entrambi i cavalli pronti a lottare per una posizione di vertice.

Un altro appuntamento da non perdere è il Premio Nettuno, terza corsa dedicata ai quattro anni con vittorie fino a 45mila euro. In questo caso, il focus è tutto su Elohim di Venere, che si presenta con buone probabilità di successo, e su Enchanté Bigi, l’outsider che potrebbe aggiungere un effetto sorpresa alla competizione. Pertanto, i fan del trotto dovranno prepararsi a un sabato pieno di adrenalina e colpi di scena.

Cinque debuttanti in gara

La giornata di trotto si aprirà con il Premio Anzio, dove cinque debuttanti nella categoria femminile di due anni si sfideranno per conquistare il podio. Tra le potenziali protagoniste, Gabriela e Gea Sl si delineano come le principali contendenti per la vittoria finale. Di particolare interesse anche i punti di riferimento per gli amanti delle scommesse: Flamingo Ral, in corsa nella seconda prova riservata ai gentlemen, Ferula Col nel Premio Sabaudia e Eclipse Falu, attesi nella quinta corsa. La settima corsa, il Premio Torre Astura, presenta Zaffiro Top come un cavallo di spicco, pronto a chiudere in bellezza una giornata di grande trotto.

Tra i driver da tenere d’occhio, Enrico Bellei e Antonio Simioli sono candidati a brillare, promettendo performance di alto livello e lanciando la loro sfida nelle varie prove.

domenica 15 settembre: galoppo con il Premio Archidamia

Un programma invitante

La domenica all’ippodromo Capannelle è altrettanto affascinante, con un programma che prevede sette corse, di cui quattro sono di alto valore, unite a due handicap e una maiden. La maggior parte delle gare si svolgerà sulla pista grande in erba, con una durissima corsa di 850 metri, mentre un’altra si svolgerà sulla pista all weather, con distanze variabili da 1400 a 2000 metri.

Il Premio Archidamia, che si svolgerà come seconda corsa alle ore 15.30, rappresenta un evento di grande prestigio per le femmine. Questa gara, considerata preparatoria per il Lydia Tesio di fine ottobre, vedrà partecipare sette cavalle di eccezionale rango. Tra queste spicca Tomiko, laureata delle Oaks, che attirerà le attenzioni degli appassionati. Molto accreditata anche Incantatrice, che è rinata nella scorsa stagione, e Nayeli, fresca vincitrice del Roma Vecchia, al suo atteso rientro.

Il Premio Macrina d’Alba per le femmine

Nella terza corsa della domenica, alle ore 16.10, si svolgerà il Premio Macrina d’Alba, una contesa sul miglio per femmine di tre anni. Al via otto contendenti, tra cui spicca Beenham, vincitrice primaverile del Regina Elena, che sebbene favorita, non avrà vita facile. Infatti, rivali agguerrite come Grand Saxon, Bonnie in Love e Blast Exit sono pronte a contendere la vittoria e a rendere il confronto avvincente per gli spettatori.

La prima corsa della giornata, prevista per le 15.00, vede in pista i maschi di tre anni, con sette cavalli pronti a scatenare una battaglia di alto livello. Le ambizioni di Mr Darcy e Interstellar sono evidenti, ma anche altri come Majin Bu e Super Matteo potrebbero affermarsi come protagonisti.

Ultima condizionata e oltre

La quarta corsa, in agenda alle 16.45, vedrà la disputa del Premio Tissot sui 2000 metri per anziani, con sei contendenti tra cui Flag’s Up, Angel’s Trumpet e Friedrich. La sesta corsa si occuperà della maiden del giorno, infine alle 17.20 si correrà il Premio Piazza Bainsizza, destinato ai tre anni e oltre, con ben tredici cavalli in gara. Il pomeriggio si concluderà in bellezza con il Premio Denel alle 18.35, dove dodici concorrenti si sfideranno per un finale ricco di emozione.

Un weekend, insomma, quello all’ippodromo Capannelle, che promette di regalare agli appassionati di corse momenti di intensa bellezza sportiva, tra velocità e strategia, con cavalli pronti a lasciare il segno nella storia ippica della capitale.