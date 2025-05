Netflix rinnova cinque serie tv: confermate The Four Seasons, Per sempre e The Diplomat

Ultimo aggiornamento il 15 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Agli Upfront di New York 2025, Netflix annuncia il rinnovo di cinque serie tv: da The Four Seasons a Per sempre, passando per The Diplomat, ecco tutti i titoli confermati.

Durante gli Upfront 2025 di New York, Netflix ha regalato una pioggia di buone notizie ai suoi abbonati annunciando il rinnovo di cinque serie tv di successo, pronte a tornare con nuove stagioni. Tra comedy, drammi politici e storie teen, la piattaforma streaming continua a puntare sui titoli più amati dal pubblico globale.

The Four Seasons, Per sempre e Uno splendido errore torneranno

La comedy The Four Seasons, con Tina Fey, Steve Carell, Will Forte e Colman Domingo, ha ottenuto il via libera per una seconda stagione. La serie racconta le vacanze surreali di un gruppo di amici tra drink, battibecchi e vasche idromassaggio. Fey ha commentato con ironia: “Ci vediamo alla nostra prossima vacanza insieme!”.

Rinnovo confermato anche per Per sempre, il teen drama ispirato al romanzo del 1975 di Judy Blume, che esplora le prime esperienze amorose e sessuali di due adolescenti afroamericani. La seconda stagione è già in lavorazione.

Ottime notizie anche per i fan di Uno splendido errore, adattamento del libro di Ali Novak, che oltre alla seconda stagione prevista per il 2025, si è già assicurato una terza stagione attesa nel 2026.

The Diplomat e Survival of the Thickest rinnovate in anticipo

Tra i titoli più apprezzati dagli appassionati di thriller geopolitici, The Diplomat con Keri Russell e Rufus Sewell ha ricevuto l’ok per una quarta stagione, ancora prima del debutto della terza, previsto per l’autunno. La serie segue le complesse dinamiche di un’ambasciatrice americana nel Regno Unito alle prese con crisi diplomatiche e relazioni personali instabili.

Confermato anche il rinnovo per la terza e ultima stagione di Survival of the Thickest, il dramedy newyorkese creato e interpretato da Michelle Buteau. La storia ruota attorno a una stilista plus size, single e in cerca di un nuovo equilibrio. “Tre stagioni, tre versioni di me! È la Santissima Trinità!”, ha scherzato l’attrice durante l’annuncio.