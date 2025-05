Mobilità nel quadrante Pontino-Ardeatino: lunedì 19 maggio incontro pubblico al Municipio IX

Ultimo aggiornamento il 15 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Mobilità quadrante Pontino-Ardeatino – Barbato (FDI): non servono corsie ciclabili ma interventi strutturali!

Fratelli d’Italia incontra Cittadini e Comitati di Quartiere

FDI presenta le sue proposte, Lunedì 19 maggio alle ore 16:30 presso la Sala Consiglio del Municipio IX, Largo Peter Benenson

Un confronto sulla mobilità del quadrante pontino-ardeatino

L’iniziativa prende forma sulla base dell’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale. Il piano, purtroppo, non prevede interventi specifici per migliorare la mobilità nel quadrante pontino-ardeatino, un aspetto che incide notevolmente sulla qualità della vita dei residenti.

Con l’obiettivo di dare voce alle problematiche quotidiane dei cittadini e di proporre soluzioni concrete, il convegno rappresenta un’occasione unica per presentare le proposte di Fratelli d’Italia e raccogliere idee e spunti direttamente dai cittadini e dai Comitati di Quartiere. La partecipazione attiva della comunità è infatti centrale per individuare interventi mirati e costruire un percorso di mobilità sostenibile che risponda realmente alle necessità del territorio.

Pianificare la mobilità del territorio, assente dall’attenzione istituzionale

Il quadrante pontino – ardeatino è forse quello che più di altri si è sviluppato urbanisticamente parlando negli ultimi 15 anni. E questo sviluppo non si è ancora concluso. Quartieri come Torrino Mezzo Cammino, Trigoria e tutti i nascenti insediamenti lungo l’asse ardeatino lo dimostrano. Questa crescita della popolazione si accompagna a flussi di traffico sempre più intensi, senza che sia prevista una crescita della rete di metropolitane, Tramvie, o strade di collegamento.

Noi chiediamo innanzitutto il prolungamento della metro B fino al Divino Amore, per alleggerire l’Ardeatina, immaginando di poter drenare anche parte del traffico che giunge da fuori Roma attraverso la creazione di un parcheggio di scambio.

Chiediamo anche che nella pianificazione della metro D, attualmente in corso da parte di Roma Capitale, non si parta dal Nord della città – dove sono già previsti altri interventi importanti – ma si studi la possibilità di attestare il capolinea sud a Spinaceto – Tor De Cenci – e quindi iniziare i lavori da Sud; quindi, invece che fermare la tratta ad Agricoltura, come prevederebbe il progetto originario, o a Vigna Murata come avrebbe dichiarato Patanè, andare lungo l’asse pontino per servire quartieri molto popolosi.

C’è poi da riprendere il tema del filobus fino a Trigoria e ragionare sul percorso del Tram che arriverà da Trastevere.

Le questioni sono tante e qualcuna è anche spinosa, come la realizzazione del prolungamento di via Kobler su cui l’amministrazione Gualtieri non dà alcuna risposta alternativa sebbene la si aspetti da anni.

Insieme al partito romano, rappresentato dall’On. Ciocchetti, dal Senatore De Priamo, dall’on. Perissa, Presidente della federazione romana, e insieme anche al gruppo consiliare e al coordinamento municipale vogliamo raccontare le nostre proposte, raccontare la nostra visione di città e ascoltare cittadini e comitati di Quartiere.

Punti essenziali

Un panel istituzionale e un dialogo moderato

L’evento è stato ideato dalla Consigliera Capitolina Francesca Barbato, che ricoprirà il ruolo di moderatrice del dibattito. Il convegno vedrà la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui:

Senatore Andrea De Priamo

Deputati Luciano Ciocchetti e Marco Perissa

Consiglieri Municipali Gino Alleori, Massimiliano De Juliis, Laura Pasetti e Simone Sordini

Obiettivi del convegno

Il convegno si propone di:

Esaminare le criticità della mobilità nel Municipio IX EUR

Presentare le proposte di Fratelli d’Italia per un piano di intervento efficace

Favorire il dialogo aperto con cittadini e Comitati di Quartiere per raccogliere idee e suggerimenti

Dettagli dell’evento

Data: lunedì 19 maggio

Orario: a partire dalle ore 16.30

Luogo: Aula Consiliare del Municipio IX, Largo Peter Benenson

Fratelli d’Italia invita tutti i cittadini interessati a partecipare a questo importante momento di confronto e dialogo. Costruiamo insieme un futuro migliore per la mobilità del nostro territorio!