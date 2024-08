XVII Paraolimpiadi: Flavia Barigelli pronta a risplendere a Parigi nel sitting volley

Ultimo aggiornamento il 15 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Flavia Barigelli, atleta rappresentativa della nazionale italiana di sitting volley, si prepara per una nuova avventura ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. La manifestazione, fissata per il 28 agosto 2024, segna un momento cruciale nella sua carriera, dopo il trionfo al campionato europeo. In questo articolo, esploriamo la storia sportiva di Flavia, le emozioni che la accompagnano attualmente e il legame tra sport e disabilità, con particolare attenzione alla situazione nel Lazio.

Flavia Barigelli: un viaggio nel mondo del sitting volley

Dagli inizi al sogno olimpico

Flavia Barigelli ha intrapreso un percorso sportivo che è stato ricco di sfide e soddisfazioni. Prima di essere convocata nella nazionale di sitting volley, Flavia aveva dei pregiudizi riguardo a questa disciplina. “Sinceramente non pensavo che il sitting potesse essere adatto a una disabilità come la mia,” rivela. Inizialmente convinta che il sitting fosse più indicato per chi avesse disabilità agli arti inferiori, la Barigelli ha poi constatato che molte atlete con esperienze simili alla sua si sono avvicinate a questo sport, sfruttando le loro capacità in modi unici e sorprendenti.

Il sitting volley, quindi, si è rivelato un’opportunità per Flavia e molte altre atlete di esprimere le proprie potenzialità. La sua storia è un esempio di come la passione e la determinazione possano spingere le persone a superare le proprie limitazioni e intraprendere cammini sportivi inaspettati. La Nazionale di sitting volley ha accolto Flavia, permettendo alla giovane atleta di scoprire motivazioni e ambizioni che rispecchiano quelle del volley tradizionale, ma in un contesto diverso e stimolante.

Emozioni e traguardi nel sitting volley

Dalla sua prima convocazione, Flavia ha vissuto una rapida scala di successi e traguardi che hanno segnato la sua carriera. L’atleta ha raccontato, infatti: “Ho vissuto un’escalation di emozioni incredibili.” La convocazione ai mondiali in Olanda e il successivo accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020 rappresentano tappe fondamentali nella sua avventura sportiva. Per Flavia, l’obiettivo di partecipare ai Giochi Olimpici si è avverato, un’esperienza che, pur soggetta alle restrizioni legate al Covid-19, ha rappresentato un momento di grande prestigio personale.

Il culmine della sua carriera è arrivato lo scorso ottobre, quando l’azzurra ha contribuito al trionfo della squadra al campionato europeo, un risultato che ha vinto il titolo e ha assicurato la qualifica per Parigi 2024. L’emozione di rappresentare l’Italia in un contesto così prestigioso ha rafforzato il senso di appartenenza e orgoglio per Flavia e le sue compagne di squadra che condividono la stessa passione per lo sport.

La seconda olimpiade e l’entusiasmo di Parigi 2024

Un’atmosfera completamente nuova

Mentre Flavia si prepara per la sua seconda esperienza olimpica, l’aspettativa per Parigi è palpabile. “A Tokyo è stato molto emozionante, ma l’atmosfera era limitata dalle restrizioni legate al Covid.” Flavia prevede che il clima nella capitale francese sarà completamente diverso, un’opportunità per vivere a pieno l’esperienza olimpica.

L’atleta è entusiasta al pensiero del supporto del pubblico e dell’energia che si respirerà a Parigi. Questa Olimpiade rappresenta non solo un’ulteriore possibilità di competizione, ma anche un’occasione per instaurare un legame ancora più stretto con i tifosi. Flavia è consapevole di quanto il sostegno del pubblico possa influenzare le prestazioni degli atleti, rendendo l’evento ancora più memorabile.

Visibilità e impegno per gli atleti paralimpici

In un appello alla comunità media, Flavia ha sottolineato l’importanza di dare maggiore visibilità agli sportivi paralimpici. “Spero che i media possano darci più attenzione,” afferma l’atleta. Creare consapevolezza sulle imprese degli atleti paralimpici può non solo elevare il loro profilo sportivo, ma anche ispirare le nuove generazioni a dedicarsi a questo sport. Flavia desidera che i risultati ottenuti dalla sua squadra dimostrino ai giovani che con impegno e sacrificio è possibile raggiungere traguardi straordinari.

L’augurio di Flavia per il futuro non si limita alla propria carriera, ma si estende a un’intera generazione di atleti e aspiranti sportivi che possono vedere nel suo percorso un esempio luminoso. L’interesse crescente attorno agli sport paralimpici può aprire la strada a ulteriori opportunità, sia per gli atleti che per gli sponsor.

Con l’avvicinarsi della XVII Paraolimpiade, Flavia Barigelli continua a rappresentare un simbolo di perseveranza e passione, dimostrando che il valore dello sport va oltre i confini delle abilità fisiche.