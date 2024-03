Years and Years: la visione profetica di una società in tumulto - Occhioche.it

L’epopea familiare di Years and Years inizia a Manchester nel 2019, il luogo di incontro della famiglia Lyons, un microcosmo delle vicende umane e sociali contemporanee. Daniel si prepara a sposare Ralph, mentre Stephen e Celeste si preoccupano per il futuro dei propri figli. Nel frattempo, Edith si dedica a cause umanitarie, Rosie affronta la vita da madre single su una sedia a rotelle. Questa famiglia rappresenta gli osservatori privilegiati dei mutamenti in atto nel mondo, tra crisi finanziarie, umanitarie, ecologiche e nucleari. Sullo sfondo, la scalata politica di Vivienne Rook e il suo partito populista, che ridefiniscono il panorama politico britannico.

La profonda umanità di Years and Years

Nel cuore di Years and Years batte una profonda umanità che commuove e coinvolge lo spettatore. Tra lacrime di tristezza, rabbia e frustrazione, la serie di Russell T. Davies tocca corde sensibili, creando un equilibrio tra momenti intensi e altri più leggeri e ironici. Nonostante alcune sfumature fantasiose nella descrizione del futuro, la miniserie riesce a tessere un racconto avvincente e coinvolgente, da non perdere. Con uno sguardo acuto sul presente, Years and Years rappresenta una riflessione autentica sulla società contemporanea e sulle sue contraddizioni.

Il magnifico cast di Years and Years

Emma Thompson interpreta con maestria Vivienne Rook, una politica controversa e carismatica che si fa strada nel panorama politico britannico. Rory Kinnear dà vita a Stephen Lyons, emblematico analista finanziario dal cuore borghese. T’Nia Miller e Russell Tovey sono rispettivamente Celeste Bisme-Lyons e Daniel Lyons, due personaggi impegnati in battaglie personali e sociali. Jessica Hynes incarna Edith Lyons, l’attivista politica determinata a fare la differenza. Ruth Madeley interpreta Rosie Lyons, una madre single coraggiosa e determinata. Anne Reid è la saggezza incarnata nella nonna matriarca Muriel Deacon, mentre Dino Fetscher, Lydia West e Jade Alleyne portano rispettivamente Ralph Cousins, Bethany e Ruby Bisme-Lyons in una storia carica di emozioni e significati profondi. Max Baldry aggiunge un tocco di pathos con il suo Viktor Goraya, offrendo una prospettiva unica sull’immigrazione e sull’accettazione.

In sintesi, Years and Years è molto più di una miniserie: è uno specchio della nostra società, un racconto che tocca le corde dell’umanità e delle sfide che dobbiamo affrontare. Con uno sguardo attento e una narrazione coinvolgente, la serie si insinua nel cuore dello spettatore, lasciando un’impronta indelebile e aprendo scenari di riflessione profonda.