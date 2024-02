22 arresti per ‘ndrangheta nell’operazione anti-mafia nel Catanzarese

Operazione contro la ‘Ndrangheta nel Catanzarese

La lotta alla criminalità organizzata continua nel Catanzarese con un’operazione notturna dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale. L’azione è scaturita dall’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Sono state coinvolte 22 persone accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso e altri reati, tra cui estorsione, aggravati dalle modalità e finalità mafiose. Tra le attività illecite contestate agli arrestati figurano anche il traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona e il danneggiamento.

Accuse pesanti e vasta operazione

Le accuse mosse dalla Direzione distrettuale antimafia sono gravi e variegate, coinvolgendo un numero significativo di individui legati alla criminalità organizzata. La vastità dell’operazione e la portata delle accuse dimostrano l’impegno delle autorità nel contrastare le attività illecite della ‘Ndrangheta e nel perseguire coloro che ne fanno parte, afferma un portavoce delle forze dell’ordine. L’azione mirata a smantellare reti criminali radicate sul territorio è un passo importante nella lotta alla mafia e alla sua influenza nefasta.

Combattere la mafia: un impegno costante

L’operazione condotta dai carabinieri nel Catanzarese è solo uno dei tanti sforzi messi in atto per contrastare la presenza della ‘Ndrangheta e di altre organizzazioni criminali sul suolo italiano. La lotta alla mafia è un impegno costante e prioritario per le forze dell’ordine e le istituzioni, che lavorano incessantemente per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini, sottolinea un rappresentante del Ministero dell’Interno. Il coordinamento tra le varie agenzie e l’azione decisa contro il crimine organizzato sono fondamentali per debellare le radici della mafia e proteggere la società da fenomeni criminali devastanti.

About The Author