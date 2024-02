7 arresti nel Napoletano per aiuti al reggente del clan latitante - avvisatore.it

Arresti per associazione mafiosa e traffico di droga nel Napoletano

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) in seguito a indagini coordinate dalla Dda. I reati contestati includono associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale in relazione alla latitanza del reggente del clan “Avventurato”, attivo ad Acerra e in alcuni comuni limitrofi.

Il potere criminale del clan “Avventurato”

Le indagini hanno rivelato che il gruppo criminale “Avventurato” era egemone nella zona del Napoletano in cui operava. Il clan era coinvolto in richieste estorsive e nello spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, i membri del clan avevano a disposizione un vasto arsenale di armi da sparo.

Secondo le autorità, gli arresti avranno un impatto significativo sulla latitanza del reggente del clan, che è ancora in corso. “Avrebbero anche favorito la latitanza del reggente del clan le sette persone arrestate dai carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) al termine di indagini coordinate dalla Dda”, ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine.

Un duro colpo alla criminalità organizzata

L’operazione di arresto rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata nella regione. Le autorità stanno lavorando per smantellare il potere e l’influenza del clan “Avventurato” e mettere fine alle sue attività illegali.

Secondo il procuratore della Dda, Nome Cognome, “questo arresto dimostra il nostro impegno costante nella lotta contro la criminalità organizzata. Continueremo a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e per debellare il potere delle organizzazioni criminali”.

Le indagini e gli arresti sono il risultato di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine, che dimostra l’efficacia della collaborazione tra le diverse agenzie nella lotta contro la criminalità organizzata.

In conclusione, gli arresti dei membri del clan “Avventurato” rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata nel Napoletano. Le autorità stanno lavorando per smantellare il potere del clan e mettere fine alle sue attività illegali. L’operazione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità organizzata e la collaborazione efficace tra le diverse agenzie.

