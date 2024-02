Padre a Reggio Calabria aggredisce insegnante del figlio

Aggressione a un insegnante in un istituto scolastico di Reggio Calabria

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un insegnante presso un istituto comprensivo di Reggio Calabria. L’aggressione è avvenuta durante una discussione sulla condotta in classe del figlio dell’uomo, un ragazzino di 12 anni. L’insegnante aveva convocato il padre per informarlo di un litigio avvenuto tra il figlio e un compagno di classe durante l’ora di educazione fisica.

L’uomo si è presentato all’edificio scolastico e, dopo aver chiesto al figlio chi fosse l’insegnante che lo aveva convocato, si è rivolto a lui in modo minaccioso. Ha urlato che la famiglia del ragazzino non doveva essere disturbata e poi ha aggredito fisicamente l’insegnante, sbattendolo contro un muro e afferrandolo per il collo. Fortunatamente, l’insegnante è stato assistito dal personale della scuola e non ha riportato ferite gravi, anche se ha deciso comunque di sottoporsi a cure mediche.

I carabinieri della Stazione di Cannavò hanno svolto gli accertamenti necessari e hanno identificato l’uomo responsabile dell’aggressione. Sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, in quanto l’insegnante stava svolgendo le proprie funzioni all’interno della scuola.

