90enne spara con fucile contro giovani della movida: nuovo episodio ad Albenga

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

In una tranquilla giornata ad Albenga, un 90enne si affaccia dalla finestra con un fucile in mano, scatenato dalla musica alta proveniente da giovani festanti. Questo episodio segue da vicino il tragico suicidio di un 75enne che, sopraffatto dal rumore, aveva aperto il fuoco con il suo fucile da caccia, provocando ferite lievi a tre giovani presenti alla festa di laurea di un amico a Padova.

L’INTIMAZIONE E L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ

Secondo i racconti dei presenti, l’anziano armato ha intimato di abbassare il volume della musica nella piazza Trincheri per poter riposare. La situazione ha richiamato l’intervento tempestivo dei carabinieri, del servizio medico urgente e perfino del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis.

LA CONCLUSIONE DELL’EPISODIO

Le forze dell’ordine sono riuscite a convincere il signore anziano a posare l’arma da fuoco, che fortunatamente si è rivelata scarica. Il 90enne è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti, mentre sono già in corso le verifiche sulla sua idoneità a detenere un’arma da fuoco, ponendo fine a una giornata intensa segnata dalla paura e dall’incomprensione delle azioni violente.