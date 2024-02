93enne muore tragicamente mentre sistema caldaia: vestiti in fiamme

Tragedia a Piscinas: una donna di 93 anni muore in un incendio domestico

Una tragedia ha colpito la comunità di Piscinas, nel sud Sardegna, questa mattina, quando una donna di 93 anni è morta nella sua abitazione a causa di un incendio. Ancora non è chiaro se la causa del decesso sia da attribuire alle ustioni riportate o a un infarto. L’incidente si è verificato intorno alle 10 del mattino nella casa dell’anziana signora, situata in piazza San Giorgio, mentre la donna stava manipolando la caldaia a legna.

Quando le fiamme hanno raggiunto i suoi vestiti, la donna ha cercato di spegnere il fuoco da sola, ma purtroppo ha perso conoscenza prima di riuscirci. Le sue grida sono state udite da un parente che abitava nelle vicinanze, il quale ha subito dato l’allarme.

Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Il personale medico del 118 ha tentato di rianimare la donna, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione, intervenendo tempestivamente per domare le fiamme.

La comunità di Piscinas è sconvolta da questa tragica perdita e si stringe attorno alla famiglia della donna, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incendio e la dinamica dell’incidente.

Questo articolo è stato riscritto sulla base delle informazioni fornite dall’ANSA.

