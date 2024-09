A Roma parte la quarta edizione di “Insieme a te per l’ambiente” con oltre 250 volontari attivi

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

L’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” ha fatto il suo debutto a Roma, giunta alla sua quarta edizione, coinvolgendo numerosi volontari di McDonald’s in collaborazione con Ama e Retake. Sotto il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente, si è dato avvio a una serie di operazioni di raccolta rifiuti in cinque importanti aree verdi della Capitale. L’evento rappresenta non solo un impegno per la pulizia della città, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare la comunità riguardo al problema dei rifiuti abbandonati.

L’importanza della collaborazione tra pubblico e privato

Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva

La sinergia tra istituzioni, aziende e cittadini è fondamentale per costruire un futuro ecologicamente sostenibile per Roma. La partecipazione dei volontari di McDonald’s, assieme a Retake e con il supporto operativo di Ama, dimostra come il settore privato possa giocare un ruolo attivo nella cura e riqualificazione degli spazi urbani. Il commento di Monica Lucarelli, Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, sottolinea questo concetto: oltre 250 volontari si sono attivati per migliorare l’aspetto dei luoghi pubblici e garantire un ambiente più vivibile.

Questa iniziativa di raccolta rifiuti è solo un tassello di un processo più ampio che mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di prendersi cura degli spazi pubblici. Tali attività non solo migliorano il panorama cittadino, ma rafforzano anche il senso di appartenenza dei residenti verso la propria città. A seguito della partecipazione a questi eventi, emerge un messaggio inequivocabile: piccoli gesti possono generare grandi cambiamenti. Roma, come altre metropoli, ha un costante bisogno di iniziative che promuovano un modello urbano inclusivo e sostenibile.

Dettagli dell’iniziativa e aree coinvolte

Le operazioni di raccolta rifiuti in cinque aree verdi

Nel corso della giornata, i 250 volontari provenienti da tutti i ristoranti romani della catena di fast food hanno svolto operazioni di pulizia in diverse aree emblematiche della Capitale. Le location scelte per l’attività di raccolta includono Villa Borghese, Parco Schuster, Parco Villa Gordiani, Parco Pineta Sacchetti e Via Appia Antica. Durante queste operazioni sono stati raccolti oltre 100 sacchi di rifiuti, un numero che illustra l’entità del problema del littering e l’impatto che iniziative simili possono avere sull’ambiente urbano.

Oltre alla pulizia, l’obiettivo è anche quello di riqualificare queste aree verdi, creando un impatto positivo che può influenzare il comportamento dei cittadini e migliorare la fruibilità dei luoghi pubblici. Queste azioni, in sinergia con una crescente attenzione alla sostenibilità, non solo contribuiscono alla bellezza della città, ma creano consapevolezza riguardo ai costi ambientali dell’abbandono dei rifiuti.

Il percorso di transizione ecologica di McDonald’s

Iniziative sostenibili per un futuro migliore

La giornata di “Insieme a te per l’ambiente” si inserisce nel più ampio cammino di transizione ecologica avviato da McDonald’s. Questo percorso comprende iniziative che vanno oltre la raccolta rifiuti, come il miglioramento delle pratiche di packaging, raccolta differenziata e riciclo nei propri ristoranti. Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia, ha messo in evidenza l’importanza di eventi come questo, sottolineando il legame speciale della catena con Roma, dove è stato aperto il primo ristorante in Italia 38 anni fa.

Il brand non solo si impegna a fornire spazi puliti e accoglienti, ma cerca anche di esercitare un’influenza positiva attraverso azioni concrete. Questo approccio alla riqualificazione urbana è visto come cruciale per affrontare il fenomeno del littering, che continua a creare sfide per la pulizia delle città. Coinvolgendo i dipendenti e i licenziatari presenti sul territorio, McDonald’s sta contribuendo attivamente a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di mantenere un ambiente pulito.

Il futuro delle iniziative di riqualificazione urbana

Espansione dell’impatto di Retake e McDonald’s

Giovanni Stifano, Referente Aziendale della Fondazione Retake, ha espresso l’intenzione di proseguire il percorso condiviso con McDonald’s, con l’obiettivo di portare iniziative simili in molte altre città italiane. L’impegno della Fondazione si traduce in azioni concrete per la riqualificazione e rigenerazione urbana, coinvolgendo le comunità locali in un processo di partecipazione attiva.

Retake ha sviluppato un modello di approccio educativo attraverso un Single Point of Contact dedicato al network McDonald’s, al fine di trasmettere i principi fondamentali dell’organizzazione e fornire supporto negli eventi locali. Questo approccio mira a facilitare la collaborazione tra aziende, istituzioni e cittadini, creando un ambiente favorevole per la realizzazione di buone pratiche di cura degli spazi pubblici. La speranza è che il messaggio di cura e responsabilità verso l’ambiente possa raggiungere sempre più persone, contribuendo così a un cambiamento duraturo nella gestione degli spazi urbani.