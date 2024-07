Acqua di Torri del Benaco: Esami negativi escludono presenza virus

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Luisa Pizzardi

Gli esami preliminari sugli ultimi campioni di acqua prelevati a Torri del Benaco hanno dato esito negativo, mettendo fine alla preoccupazione generata dai numerosi casi di gastroenterite registrati di recente nella zona. A renderlo noto è stata la società Azienda Gardesana Servizi, responsabile della gestione degli acquedotti nel comune sul Lago di Garda.

I campioni di acqua prelevati e analizzati dall’Istituto Zooprofilattico di Brescia avevano rilevato la presenza di norovirus in alcuni di essi, scatenando l’allarme e l’intervento tempestivo dell’azienda che aveva incrementato la clorazione della rete idrica. Tuttavia, i prelievi effettuati ieri in punti strategici della rete idrica di Torri del Benaco hanno dato esito negativo per la presenza di norovirus ed enterovirus, escludendo quindi la loro diffusione.

Nonostante l’esito rassicurante dei test effettuati, l’azienda ha confermato che le attività di monitoraggio proseguiranno sia nel comune di Torri del Benaco che nei territori circostanti, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

– Azienda Gardesana Servizi: società responsabile della gestione degli acquedotti nel comune di Torri del Benaco. Si occupa di garantire la qualità dell’acqua potabile e di gestire l’approvvigionamento idrico per la popolazione locale.

– Lago di Garda: il più grande lago d’Italia situato tra le regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. È una meta turistica molto popolare sia per la bellezza del paesaggio che per le attività ricreative offerte.

– Istituto Zooprofilattico di Brescia: istituzione sanitaria che si occupa di analisi e diagnostica in campo veterinario e ambientale. Svolge importanti attività di controllo e prevenzione delle malattie infettive, garantendo la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

– norovirus e enterovirus: tipologie di virus che possono causare infezioni gastrointestinali, come la gastroenterite. Sono spesso responsabili di focolai epidemici in ambienti in cui vi è contatto ravvicinato tra le persone.

L’articolo riporta la situazione dei controlli sull’acqua a Torri del Benaco, che hanno rilevato la presenza di norovirus inizialmente, ma successivamente i nuovi esami hanno escluso la presenza di virus nella rete idrica. Nonostante l’esito negativo, l’azienda responsabile conferma che continueranno le indagini per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.