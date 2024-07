Adriano Galliani si prepara al terzo matrimonio: una nuova era d’amore.

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Francesca Monti

Adriano Galliani, a breve ottantenne, si appresta a celebrare il terzo matrimonio della sua vita con la compagna Helga Costa, con cui è legato da ben 13 anni. L’amministratore delegato del Monza Calcio ha deciso di dare ufficialità alla lunga storia d’amore con una cerimonia che si svolgerà nella sua città natale, Monza.

Il legame indissolubile: Adriano Galliani e Helga Costa

Le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune di Milano hanno confermato che le nozze tra Adriano Galliani e Helga Costa avranno luogo nella città dov’è nato il dirigente sportivo, a conferma di un legame che dura da più di un decennio. Helga Costa, di origini spagnole e brasiliane, rappresenta un pilastro fondamentale nella vita di Galliani, diventando un punto di riferimento per la sua famiglia.

Un rituale d’amore che si ripete: il terzo matrimonio di Adriano Galliani

Adriano Galliani, figura di spicco nel panorama calcistico italiano, affronta con serenità il suo terzo matrimonio, dopo i legami passati con Daniela Rosati e Malika El Hazzazi. La scelta di convolare a nozze con Helga Costa sottolinea la stabilità e la profondità della loro relazione, che ha resistito alle sfide del tempo e della vita.

Riflessioni sull’amore e la famiglia da parte di Adriano Galliani

In un’intervista, Adriano Galliani ha espresso la sua gratitudine per la presenza di Helga Costa nella sua vita, definendola una presenza costante e fondamentale. La capacità di Helga di integrarsi e diventare un punto di riferimento per la famiglia di Galliani testimonia la solidità del legame che li unisce.