Aggressione a Manduria: personale sanitario picchiato mentre soccorre un uomo privo di sensi

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un incidente inquietante ha catturato l’attenzione della cronaca pugliese nelle ultime ore, con la notizia di un’aggressione ai danni di operatori sanitari. L’episodio, avvenuto a Manduria, in provincia di Taranto, segna un nuovo triste capitolo nella serie di attacchi a personale del settore medico, in un contesto in cui la violenza contro gli operatori sanitari sembra in continua escalation.

La cronaca dell’aggressione

Un intervento sotto attacco

La drammatica aggressione è avvenuta nella notte scorsa nella piazza centrale di Manduria. Secondo i racconti riportati dai media locali, il personale del 118, composto da un autista-soccorritore e un infermiere, si era recato sul posto dopo la segnalazione di un uomo privo di sensi sul marciapiede. Il gestore di un locale, preoccupato per la situazione, aveva tempestivamente allertato i servizi di emergenza.

All’arrivo dell’ambulanza, i soccorritori hanno trovato l’uomo inizialmente privo di sensi, ma, sorprendentemente, al momento del soccorso, l’individuo ha ripreso conoscenza. Qui, la situazione si è rapidamente deteriorata: l’uomo ha mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti del personale sanitario, rifiutando di salire sull’ambulanza e, anzi, lanciandosi contro di loro con pugni e calci. Un gesto senza precedenti per un intervento che normalmente dovrebbe essere caratterizzato dalla cooperazione e dalla solidarietà.

L’esito dell’aggressione

Le conseguenze dell’aggressione sono state gravi: l’infermiere ha perso conoscenza a causa delle percosse, mentre l’autista è riuscito a mantenere la lucidità e a chiamare le autorità. Fortunatamente, entrambi i membri dell’equipaggio sanitario sono stati trasportati al pronto soccorso, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di 5 giorni. Tuttavia, questo evento non è solo un episodio isolato; si inserisce in un contesto preoccupante di aggressioni a personale medico verificatosi anche in altre località della Puglia.

Un problema crescente

Altri recenti episodi di violenza contro i sanitari

Questa aggressione non è un caso isolato. Solo pochi giorni prima, un medico-urologo dell’ospedale di Casarano era stato aggredito da un paziente in una situazione di crisi, un evento che ha destato sconcerto tra i colleghi. Inoltre, l’ospedale policlinico riuniti di Foggia ha registrato tre aggressioni ai danni di sanitari e vigilanti nell’arco di cinque giorni, un record allarmante che evidenzia un’emergenza crescente nel settore della salute.

Il ruolo delle autorità

Le autorità locali e nazionali hanno espresso preoccupazione per questo trend allarmante e stanno esaminando misure per garantire una maggiore protezione agli operatori sanitari. I carabinieri hanno già avviato un’indagine sull’incidente di Manduria e registrato le generalità dell’aggressore, il quale, dopo l’aggressione, si è dileguato. Gli operatori della salute, spesso in prima linea nelle emergenze, si trovano ora a dover affrontare non solo le sfide sanitarie, ma anche quelle legate alla sicurezza, in un panorama che dovrebbe favorire solo assistenza e cura.

La questione della sicurezza degli operatori sanitari è diventata cruciale, poiché i soccorritori rischiano la vita per aiutare gli altri. La responsabilità di creare un ambiente di lavoro sicuro recede nelle mani di tutti: istituzioni, società e cittadini. La violenza contro chi si occupa di salvare vite non può diventare una consuetudine.