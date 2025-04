Cynthia 1920 torna protagonista a Genzano: l’11 aprile la presentazione ufficiale del nuovo progetto

Ultimo aggiornamento il 2 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

La Cynthia 1920, un pilastro del calcio a Genzano e nei Castelli Romani, è pronta a vivere una nuova fase, frutto della fusione con Albacynthia, Genzano FC e PGS. Un progetto ambizioso che, con la creazione di una scuola calcio d’eccellenza, punta a rafforzare il calcio giovanile nel territorio, abbinando la formazione sportiva con l’educazione e il senso di appartenenza alla comunità.

Il presidente della Cynthia 1920, Damiano Amici, ha dichiarato che questa fusione segna l’inizio di una rinnovata passione per il calcio giovanile. L’obiettivo del progetto è sviluppare una scuola calcio che offra un percorso completo per i giovani atleti, permettendo loro di emergere nel panorama calcistico, non solo italiano ma anche internazionale. L’attenzione, però, non è solo sullo sport, ma anche sull’integrità e lo sviluppo personale degli atleti, con l’impegno di educarli a essere persone responsabili, sia dentro che fuori dal campo.

Lo sport che integra l’educazione

Uno degli aspetti più innovativi del progetto della Cynthia 1920 è l’integrazione tra sport e istruzione scolastica. Il club, consapevole dell’importanza di un’educazione completa, ha introdotto programmi doposcuola che consentiranno ai giovani calciatori di bilanciare i loro impegni sportivi con quelli scolastici. In collaborazione con istituzioni educative locali, i ragazzi avranno l’opportunità di studiare e praticare calcio in un contesto che promuove il benessere e lo sviluppo equilibrato dei giovani.

Essere parte della Cynthia 1920 non significa solo entrare a far parte di un progetto moderno e ambizioso, ma anche abbracciare una tradizione calcistica che risale a più di un secolo fa. Il club ha rappresentato, e continua a rappresentare, un simbolo di orgoglio per la comunità di Genzano e dei Castelli Romani. Negli anni ’70 e ’80, la squadra ha raggiunto vette importanti, come la Serie C e le vittorie nei Campionati Interregionali, contribuendo a scrivere una parte significativa della storia calcistica locale. Oggi, la Cynthia 1920 intende onorare questa tradizione, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la città e i suoi abitanti.

Un futuro sostenibile per il calcio giovanile

Con l’unione delle forze di Albacynthia, Genzano FC e PGS, la Cynthia 1920 si propone di diventare un modello di eccellenza e sostenibilità nel mondo del calcio giovanile. La nuova gestione del club si impegna a garantire formazione di alta qualità ai giovani atleti, creando un ambiente che permetta loro di crescere non solo come calciatori, ma anche come individui. Con un staff tecnico esperto e una gestione responsabile, la Cynthia 1920 vuole essere il riferimento per chi cerca un calcio sano, educativo e sostenibile.

Per condividere con la comunità di Genzano, Ariccia e dei Castelli Romani questa nuova visione della Cynthia 1920, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 11 aprile alle 19:30 presso l’Agriturismo Il Borgo in via Colli San Paolo 13. Durante l’incontro, il club presenterà ufficialmente i suoi obiettivi e la sua missione, concludendo con un buffet di prodotti tipici offerto dalla Cynthia 1920. Questo evento segnerà il primo passo per il rafforzamento del legame tra il club e la comunità locale, che sarà coinvolta attivamente nel progetto.

Un invito a partecipare al futuro del club

La Cynthia 1920 invita tutta la comunità locale a partecipare a questa nuova avventura e a supportare il progetto che mira a far crescere i giovani talenti in un ambiente che promuove l’educazione, il rispetto e l’appartenenza. Il club è pronto a affrontare una nuova era di successi, con l’obiettivo di diventare un esempio per tutto il calcio giovanile dei Castelli Romani e della Regione Lazio. L’unione delle tradizioni e dell’innovazione è il segreto per garantire un futuro ricco di opportunità e soddisfazioni, per il club e per tutti coloro che vi partecipano.