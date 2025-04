Le 3 Chiavi della Longevità” arriva a Roma: Spattini presenta il libro e il nuovo Master in Health Personal Trainer

Ultimo aggiornamento il 3 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

A Roma la presentazione del libro di Massimo Spattini “Le 3 Chiavi della Longevità” e il lancio del Master in Health Personal Trainer: salute, benessere e formazione al centro del dibattito.

Lunedì 14 aprile 2025, nella prestigiosa Sala Mons. Di Liegro di Palazzo Valentini a Roma, si terrà un appuntamento che mette al centro il tema della longevità attiva. Sarà presentato il libro “Le 3 Chiavi della Longevità – Magri, Forti, Felici” (Ed. LSWR), scritto dal dottor Massimo Spattini, specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione, nonché vicepresidente dell’International Longevity Science Association (ILSA). L’evento rappresenta un’occasione per riflettere su come vivere più a lungo e meglio, attraverso scelte quotidiane e innovazione scientifica.

La longevità non è destino: si costruisce ogni giorno

Il messaggio centrale del libro è chiaro: l’invecchiamento non è solo una questione genetica. Studi recenti dimostrano che il 70-80% della nostra longevità dipende da stile di vita, abitudini alimentari, attività fisica e gestione dello stress. Il testo di Spattini offre una sintesi tra consigli pratici e approfondimenti su tecnologie avanzate in ambito medico, delineando un percorso possibile e concreto verso il benessere duraturo.

Un confronto tra professionisti della salute

A dialogare con l’autore ci saranno Elisabetta Bernardini, esperta in medicina funzionale e lifestyle coaching, e Giorgio Terziani, docente in discipline del benessere. La moderazione sarà affidata al dottor Vincenzo Aloisantoni, figura di riferimento nel Consorzio Universitario Humanitas-Roma, che unisce istituzioni, ricerca e formazione. L’apertura sarà curata dal noto conduttore televisivo Valerio Merola, che introdurrà i temi con il suo tocco comunicativo.

Il Master HPT: una nuova figura tra medicina e attività motoria

Durante l’incontro verrà ufficialmente lanciato il Master di I livello in Health Personal Trainer (HPT), un programma di alta formazione ideato per colmare il divario tra salute e movimento. Il corso, coordinato da Massimo Spattini e Antonella Minieri, con la collaborazione di Alessandro Gelli e la supervisione scientifica di Elvira Padua (Università San Raffaele), punta a formare professionisti capaci di affiancare i pazienti nella prevenzione e nella cura, applicando le nuove linee guida della normativa nazionale (DDL n. 287/2022) sulla prescrizione dell’attività fisica come terapia.

Il Health Personal Trainer diventa così un ponte tra medico e paziente, una figura essenziale nella personalizzazione dei percorsi di benessere, capace di unire competenze sanitarie e strategie motorie in una visione integrata della salute.

📅 Quando: Lunedì 14 aprile 2025, ore 12:00

📍 Dove: Palazzo Valentini, Sala Mons. Di Liegro – Via Quattro Novembre 119 A, Roma

🎟 Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria a: spattini-pressoffice@libero.it

🌐 Info e contatti: www.massimospattini.com