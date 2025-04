Internazionalizzazione e-commerce: con Tuduu il food italiano si vende nel mondo in un click

Ultimo aggiornamento il 9 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

Tuduu è la piattaforma digitale che consente ai piccoli e-commerce food Made in Italy di aprirsi ai mercati esteri grazie a ricette tradotte in più lingue e connesse direttamente al carrello. Oltre 30 realtà già integrate.

Raccontare il cibo italiano in modo nuovo e internazionale: è questa la missione alla base di Tuduu, una start-up innovativa che ha deciso di mettere la tecnologia al servizio della tradizione enogastronomica italiana. In un mercato segnato da barriere linguistiche, dazi doganali e un tessuto imprenditoriale frammentato, Tuduu propone una soluzione concreta per spingere il Made in Italy nel mondo.

Una vetrina digitale unica per botteghe e produttori

Attraverso Tuduu.it, i piccoli e-commerce alimentari trovano visibilità internazionale in una piattaforma aggregatrice pensata per valorizzare il prodotto italiano. Il sistema consente di integrare in pochi passaggi l’intero catalogo grazie a una app compatibile con Shopify, rendendolo ricercabile da utenti globali all’interno di un metamotore verticale dedicato al food. Il cuore dell’idea sta nella creazione di ricette editoriali, pensate per raccontare i prodotti, collegate al carrello con un click e tradotte automaticamente in 12 lingue.

La forza della lingua e delle ricette per conquistare il pubblico straniero

Ogni prodotto viene inserito in contenuti multilingua, con filtri per esigenze nutrizionali e un’esperienza d’acquisto semplificata, pensata per avvicinare anche chi non parla italiano ma desidera scoprire e acquistare autentico cibo italiano. Dalla Cina agli Stati Uniti, Tuduu diventa uno strumento per differenziare il vero Made in Italy dalle imitazioni, offrendo una guida chiara e accessibile al nostro patrimonio culinario.

Piccole eccellenze italiane pronte a conquistare il mondo

Sono già quasi 40 le realtà italiane che hanno scelto Tuduu, tra cui nomi noti come Salumeria Toscana, SicilyAddict, Spaghetti & Mandolino, ma anche produttori di nicchia e brand innovativi come Pasta Uno.61 e Fitporn. Ogni realtà contribuisce con il proprio stile e la propria identità, rendendo Tuduu una mappa interattiva del gusto italiano, capace di parlare a pubblici diversi senza perdere l’anima territoriale.

Le parole del fondatore Giuseppe Virzì

“Milioni di persone cercano ogni giorno prodotti italiani autentici, ma spesso non sanno dove trovarli o non riescono a distinguerli,” afferma Giuseppe Virzì, CEO e fondatore di Tuduu. “Noi vogliamo rendere semplice questo incontro, traducendo non solo le parole ma anche la cultura che sta dietro ogni alimento. Tuduu è la porta digitale del Made in Italy verso il futuro.”

Un progetto premiato e in continua crescita

Fondata nel 2022, Tuduu è stata selezionata da Crédit Agricole e ha ottenuto riconoscimenti importanti come quello agli Innova Retail Award 2023 di Kiki Lab. La piattaforma ha raccolto oltre mezzo milione di euro da investitori, confermando la fiducia nel progetto. La sua visione è chiara: connettere il gusto italiano al mondo, unendo tecnologia, storytelling e autenticità in un’unica esperienza d’acquisto.