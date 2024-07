Aggressione a Torino: il segretario di +Europa esprime solidarietà al giornalista aggredito

Ultimo aggiornamento il 21 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

La recente aggressione subita dal giornalista de La Stampa, Andrea Joly, da parte di militanti di Casa Pound a Torino ha scosso l’opinione pubblica e sollevato preoccupazioni sul clima politico italiano. Durante l’Assemblea nazionale a Roma, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha voluto esprimere solidarietà e condanna per l’atto di violenza.

Solidarietà al Giornalista Aggredito

Il segretario di +Europa ha definito l’aggressione come un fatto gravissimo che richiede una ferma presa di posizione. Magi ha sottolineato l’importanza di condannare non solo l’azione violenta in sé, ma anche il contesto che sembra favorire tali comportamenti estremi.

Chiarimento sul Contesto Politico

Magi ha evidenziato che l’episodio di violenza rappresenta un indicatore del clima pesante che pervade attualmente il Paese. Ha sottolineato la necessità di ricevere dichiarazioni di condanna altrettanto forti da parte del governo, specialmente considerando episodi passati legati a manifestazioni neofasciste. Inoltre, ha richiesto un’attenzione particolare da parte delle forze dell’ordine per prevenire atti simili in futuro.

Appello per una Maggiore Sensibilizzazione

Il segretario Magi ha concluso il suo intervento sottolineando l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla gravità di tali atti di violenza politica. Ha ribadito la necessità di un impegno concreto da parte di tutte le forze politiche per contrastare la diffusione di comportamenti estremisti e garantire la sicurezza di giornalisti e operatori del settore.

