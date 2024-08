Aggressione e rapina nel rione Monti: Flaviano Nicolosi di CasaPound costretto a firmare ogni giorno

Ultimo aggiornamento il 20 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un giovane esponente di CasaPound, Flaviano Nicolosi, è al centro di un’inchiesta che ha scosso il rione Monti a Roma, dove è accusato di aver brutalmente aggredito e rapinato due giovani di sinistra. L’incidente, avvenuto il 18 giugno, ha portato all’emissione di un provvedimento cautelare che obbliga Nicolosi a presentarsi quotidianamente presso il commissariato. La vicenda solleva interrogativi su violenza politica e dinamiche giovanili nella capitale.

Il fatto: cosa è accaduto nel rione Monti

L’aggressione

Il 18 giugno, nei pressi del pub Cutty Sark in via Carlo Botta, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto due studenti. Questi, identificati come membri della Rete degli Studenti Medi, stavano semplicemente attraversando la zona quando sono stati avvicinati da Nicolosi e altri militanti di CasaPound. Secondo quanto riportato, uno degli studenti è stato trascinato a terra, mentre il suo compagno ha tentato di riprendere la scena con il suo smartphone. Le immagini girate da uno dei giovani vittime sono diventate virali sui social media, contribuendo a rendere pubblica la violenza dell’episodio.

Dettagli sull’aggressione

Nel video, è possibile vedere chiaramente l’aggressione: uno degli studenti, disteso a terra, è colpito ripetutamente e derubato della propria bandiera del sindacato studentesco. L’altro giovane, che tentava di filmare l’episodio, è stato anch’esso aggredito fisicamente. Questo chiarissimo atto di violenza ha suscitato indignazione tra i tanti che hanno visto il video, aumentando l’attenzione sui comportamenti violenti associati ai gruppi estremisti.

Le indagini della Digos

Identificazione degli aggressori

Le indagini della Digos, la Divisione Investigativa Generale e Operativa della Polizia di Stato, hanno visto l’analisi di diverse fonti di prova, tra cui le riprese video dell’aggressione. Grazie a questo materiale, gli agenti sono stati in grado di identificare Flaviano Nicolosi e altri militanti coinvolti nella brutale aggressione. Le accuse formulate includono rapina aggravata e lesioni personali, reati gravi che evidenziano la determinazione della polizia nel far luce su episodi violenti legati alla politica.

Provvedimenti cautelari

Alla luce delle evidenze raccolte, il tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza cautelare, imponendo a Nicolosi l’obbligo di presentarsi giornalmente alla polizia. Questo provvedimento non solo riflette la gravità della situazione, ma è anche un segnale chiaro che le autorità intendono affrontare con serietà le dinamiche di violenza che emergono nei contesti giovanili e politici della capitale.

Il profilo di Flaviano Nicolosi

Storia e attività politica

Flaviano Nicolosi è un giovane di 28 anni con un passato politico che risale almeno al 2016, quando si è candidato come consigliere municipale nel II Municipio di Roma. Nonostante il suo impegno politico, in entrambe le elezioni successive – quella del 2016 e quella del 2018 – non è riuscito a ottenere un seggio. La sua militanza in CasaPound, noto movimento di estrema destra, lo pone al centro di una serie di discussioni sulla violenza politica e sull’estremismo giovanile.

Implicazioni future

La situazione di Nicolosi evidenzia come la violenza politica possa avere ripercussioni significative sulla carriera e sulla vita personale dei suoi protagonisti. Ora, con la necessità di dimostrare la propria innocenza, si presenta un futuro incerto. Le degradazioni del rione Monti rimangono un rischio costante in un clima che ha visto una crescente conflittualità fra diverse fazioni politiche, e la sua vicenda potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per un problema più ampio.