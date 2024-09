Aggressioni al personale sanitario a Genova: due episodi in 24 ore nei pronto soccorso

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Negli ultimi giorni, la situazione di sicurezza nei pronti soccorsi di Genova ha destato preoccupazione a causa di due aggressioni distintive al personale sanitario. I fatti, accaduti rispettivamente all’ospedale Galliera e al Villa Scassi, evidenziano il crescente clima di tensione e violenza che, purtroppo, gli operatori sanitari devono affrontare quotidianamente. Questi episodi pongono l’attenzione sulle problematiche di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, sottolineando la necessità di misure preventive efficaci.

Attacco all’ospedale Galliera

Il primo episodio

Il primo episodio temerario si è verificato all’ospedale Galliera, dove un uomo di 46 anni, privo di fissa dimora, ha aggredito un infermiere. Il paziente era giunto al pronto soccorso lamentandosi di forti dolori al petto, un sintomo che ha suscitato preoccupazione tra gli operatori sanitari. Durante la valutazione della sua condizione, il personale medico ha notato la presenza di macchie sul corpo dell’uomo, segnale di possibili problematiche mediche più gravi.

In risposta a tali riscontri, il team sanitario ha deciso di isolare il paziente nella stanza di osservazione, per tutelare sia la sua salute sia quella degli altri pazienti. Tuttavia, in un impulso irrazionale, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo l’infermiere con un pugno in testa prima di fuggire dalla struttura. Le forze di polizia sono immediatamente intervenute, seguendo le tracce del fuggitivo, fino a raggiungerlo in via Silvio Pellico. Qui, l’uomo è stato arrestato e portato in questura, dove è stata formalizzata una denuncia per l’aggressione.

L’episodio ha sollevato un’ondata di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari, sottolineando la loro dedizione e professionalità, nonostante i rischi che affrontano. Tale aggressione ha riacceso il dibattito su come migliorare le condizioni di lavoro negli ospedali, affinché il personale possa operare in un ambiente sicuro.

Aggressione all’ospedale Villa Scassi

Un altro episodio di violenza

Poco dopo l’incidente verificatosi al Galliera, un secondo caso di aggressione ha avuto luogo all’ospedale Villa Scassi. Qui, un uomo di 31 anni ha reso la situazione critica mentre si trovava con la fidanzata al pronto soccorso. Durante la sua permanenza in attesa di ricevere assistenza, ha cominciato a ostacolare le procedure sanitarie, spingendo un’infermiera e minacciandola con un coltellino.

Il comportamento aggressivo ha indotto il personale a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, il giovane ha intensificato la sua violenza, aggredendo anche gli agenti che si erano presentati per arrestarlo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto non solo il coltellino utilizzato per le minacce, ma anche due tessere sanitarie intestate a terze persone e un cacciavite, elementi che fanno supporre un intento di frode e violenza.

L’immediato intervento della polizia ha quantomeno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 31enne è stato denunciato e dovrà rispondere delle accuse di violenza, minaccia e possesso di oggetti atti a offendere. Questo episodio, oltre a enfatizzare la necessità di stabilire misure di sicurezza più efficaci negli ospedali, solleva domande sulla gestione delle emergenze sanitarie e la protezione del personale di front line, sempre più esposto a rischi di aggressioni.

Le due aggressioni avvenute a Genova evidenziano il bisogno urgente di iniziative concrete per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e favorire un ambiente lavorativo in cui possano operare senza timori. La violenza contro il personale medico non deve essere tollerata, e la sensibilizzazione su questo tema diventa sempre più necessaria per prevenire ulteriori episodi simili in futuro.