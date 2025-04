Solidarietà in azione: torna l’evento “Taglia & Dona i tuoi capelli” il 28 aprile 2025

Ultimo aggiornamento il 2 Aprile 2025 by Emiliano Belmonte

Nel cuore di via Frattina, nel pieno centro di Roma, la bellezza si intreccia con l’umanità. Il prossimo 28 aprile, nel salone Franco e Cristiano Russo Parrucchieri, andrà in scena la terza edizione dell’iniziativa “Taglia & Dona i Tuoi Capelli”, un evento che ha già lasciato un segno profondo nel cuore di chi vi ha partecipato. L’obiettivo? Offrire un gesto concreto di solidarietà a tutte quelle donne che stanno affrontando uno dei percorsi più duri: la chemioterapia.

Dietro questo progetto c’è la mano, e il cuore, di Cristiano Russo, parrucchiere e professionista da sempre vicino alle tematiche legate alla cura della persona, anche nei momenti più difficili. Chi deciderà di partecipare donando una parte dei propri capelli riceverà in cambio un taglio e una piega gratuiti, realizzati dal team del salone. Ma il vero regalo sarà per chi, grazie a quella ciocca, potrà ritrovare un po’ di sé stessa.

Una carezza per chi combatte

La perdita dei capelli è spesso vissuta come il simbolo più visibile della malattia, una ferita che tocca nel profondo e che rischia di spegnere anche quel poco di autostima rimasta. Ecco perché eventi come questo hanno un valore che va oltre il gesto estetico: rappresentano una vera e propria carezza collettiva, un abbraccio fatto di empatia, vicinanza e partecipazione.

Tutti i capelli raccolti verranno donati alla LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che da anni si impegna per promuovere la prevenzione oncologica e offrire sostegno psicologico e materiale a chi affronta un percorso di cura. La LILT, sotto la supervisione del Ministero della Salute, è da sempre punto di riferimento nella difesa dei più fragili, e questa iniziativa non fa che rafforzare il suo messaggio: la bellezza può essere un atto d’amore.

L’iniziativa è rivolta a tutti: donne, uomini, giovani e meno giovani. L’unico requisito richiesto è la disponibilità a donare almeno 25 centimetri di capelli, naturali e ben curati. Un piccolo sacrificio che, in realtà, si trasforma in un grande atto di coraggio e generosità.

Come prenotare e partecipare

Partecipare è semplice, ma fondamentale: basta prenotare la propria presenza chiamando il numero 0669380274. Il personale del salone è pronto ad accogliere chiunque desideri mettersi a disposizione per questo gesto nobile, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice taglio. È importante che i capelli siano lavati, di colore uniforme e della lunghezza richiesta. Anche chi ha i capelli scalati può partecipare, purché le ciocche più corte raggiungano la misura minima.

Chi partecipa non solo regala una parte di sé, ma aiuta a ricostruire l’identità e la dignità di chi, spesso, durante le cure, si sente invisibile. L’evento vuole essere un’occasione per riunire la comunità, per condividere emozioni, sorrisi e speranza. Un modo per dire: non sei sola, siamo con te.

L’iniziativa “Taglia & Dona i Tuoi Capelli” non è solo un evento, ma una vera testimonianza di umanità. In un mondo dove tutto scorre veloce, prendersi il tempo per donare parte della propria bellezza a qualcuno che sta lottando può fare la differenza. Il 28 aprile, il salone di via Frattina si trasformerà in un piccolo grande tempio della solidarietà.

Unisciti anche tu a questo gesto d’amore. Una ciocca alla volta, possiamo restituire un sorriso, un po’ di forza, e ricordare che la bellezza più autentica è quella che nasce dal cuore.