Agguato mortale a Roma: Caterina Ciurleo uccisa in conflitto tra bande.

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un violento agguato ha portato alla tragica morte di Caterina Ciurleo, un’anziana di 81 anni coinvolta in uno scontro a fuoco tra bande rivali a Roma. Le telecamere di sicurezza hanno registrato il momento dell’omicidio avvenuto il 23 maggio nella periferia Est della Capitale, precisamente in zona Ponte di Nona. Le autorità hanno arrestato due individui legati al delitto: un ventiquattrenne di origini rumene e un ventitreenne di origini peruviane.

L’aggressione nell’ombra della notte

Il video catturato dalle telecamere di sicurezza mostra una Fiat 500 rossa che viaggiava contromano sulla strada in cui si trovava la vittima a bordo di una Smart. L’obiettivo degli aggressori era colpire una terza vettura, una Volkswagen, trasportante presunti membri della banda avversaria. Nella confusione e nel caos dell’attacco, l’auto di Caterina Ciurleo è rimasta nel mezzo del fuoco incrociato.

La tragica fine di una vita

Colpita da un proiettile calibro 9, Caterina Ciurleo è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata, ma purtroppo è deceduta la mattina successiva a causa delle gravi ferite riportate. L’intera comunità è sgomenta di fronte a un atto così violento e insensato.

Questo triste evento sottolinea l’importanza di contrastare e prevenire la violenza legata alle attività criminali che minacciano costantemente la sicurezza e la tranquillità della città di Roma. La giustizia dovrà fare il proprio corso per portare gli autori di questo delitto e tutti coloro coinvolti davanti alla legge.

Alla luce del giorno: giustizia per Caterina Ciurleo

La perdita di Caterina Ciurleo è un duro colpo per la comunità locale e per tutta Roma. È fondamentale che l’omicidio venga risolto e che coloro che hanno commesso questo atto criminale rispondano delle proprie azioni di fronte alla giustizia. Soltanto così si potrà fare giustizia per Caterina e porre fine alla violenza che minaccia la pace cittadina.