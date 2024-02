Aiuto per la ristrutturazione: Checasavuoi.it e l’opinione di Caruso (Anaci)

Checasavuoi.it: la piattaforma innovativa per l’acquisto e la ristrutturazione della casa

“L’amministratore di condominio è in prima linea nel rapporto con i condomini. All’interno di un condominio sono numerosi i condomini che periodicamente cambiano, tra chi compra e chi vende. Per chi acquista e deve ristrutturare un appartamento in un momento particolare come questo, dove c’è una forte carenza di manodopera specializzata, individuare una piattaforma che possa, con un unico supporto, dare l’assistenza necessaria è di grande aiuto. Lo stesso vale per chi deve vendere e non sa come organizzarsi”.

Leonardo Caruso, presidente di Anaci Milano, ha sottolineato l’importanza di Checasavuoi.it, la prima piattaforma in Italia dedicata ai giovani acquirenti che desiderano non solo acquistare, ma anche ristrutturare e arredare la propria casa. Ideato da VEA Group s.r.l., il progetto offre un supporto completo, mettendo in contatto i giovani acquirenti con le principali aziende del settore, nazionali e internazionali, e garantendo prezzi altamente vantaggiosi.

Giovani acquirenti: un nuovo approccio all’acquisto della prima casa

Emanuele Borriello, insieme ai soci Alice Irene Fabbrica e Vladimir Senyuk, ha dato vita a Checasavuoi.it con l’obiettivo di fornire uno strumento pratico e smart ai giovani che si apprestano ad acquistare la loro prima abitazione. Il progetto coinvolge i principali attori del settore immobiliare e condominiale, offrendo sconti fino al 50% su prodotti e servizi legati all’acquisto e alla gestione della casa. Inoltre, la piattaforma mira a fornire una maggiore consapevolezza ai futuri proprietari sul ruolo e le responsabilità legate alla gestione condominiale, attraverso percorsi formativi e informativi mirati.

Un supporto completo per una scelta consapevole e conveniente

L’iniziativa di Checasavuoi.it si pone l’obiettivo di semplificare e ottimizzare il processo di acquisto e ristrutturazione della casa, offrendo ai giovani acquirenti un ampio ventaglio di servizi e prodotti a condizioni vantaggiose. Grazie alla collaborazione con le principali realtà del settore, la piattaforma si propone come un punto di riferimento per chi desidera affrontare in modo consapevole e conveniente l’importante passo dell’acquisto della prima casa.

