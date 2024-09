Al Teatro Dal Verme di Milano, lo spettacolo ‘Beato fra le donne’ per combattere la violenza di genere

Ultimo aggiornamento il 14 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La violenza di genere rappresenta una delle problematiche sociali più gravi e diffuse del nostro tempo. In questo contesto, la Fondazione Donna a Milano Onlus, fondata nel 2005 dalla microbiologa Maria Rita Gismondo, si batte per promuovere l’autonomia e l’autostima delle donne, strumenti essenziali per affrontare e prevenire questa violenza. Lunedì 30 settembre alle 21, il Teatro Dal Verme ospiterà lo spettacolo benefico intitolato ‘Beato fra le donne. Fino a prova contraria‘, i cui ricavati andranno a finanziare borse di studio destinate a giovani donne in difficoltà economiche.

La missione della Fondazione Donna a Milano Onlus

L’impegno contro la violenza di genere

La Fondazione Donna a Milano Onlus è da anni in prima linea nella lotta contro lo stalking e la violenza sulle donne. La fondatrice Maria Rita Gismondo, attualmente anche direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica presso l’ospedale Sacco di Milano, ha spiegato come la fondazione operi a stretto contatto con le vittime, fornendo supporto non solo materiale ma anche psicologico. “Abbiamo percorso le strade di Milano a bordo di un camper itinerante per soccorrere e ascoltare le donne in difficoltà”, precisa Gismondo. Questa modalità di intervento consente di identificare e affrontare i problemi sul campo, rendendo il supporto più accessibile.

Un approccio preventivo

Nel corso degli anni, la fondazione ha compreso che per combattere in modo efficace la violenza di genere non basta intervenire a posteriori, ma è necessario sviluppare strategie di prevenzione. “La chiave è fornire alle donne le risorse per costruire una vita indipendente. In molti casi, la scelta di rimanere con un aggressore è dettata dalla mancanza di mezzi economici”, afferma Gismondo. Di qui nasce l’idea di promuovere borse di studio per giovani donne provenienti da contesti svantaggiati: “Vogliamo non solo aiutarle a formarsi professionalmente, ma anche far loro riscoprire il valore di sé stesse”.

‘Beato fra le donne’: un evento solidale per la consapevolezza

Un cast d’eccezione

Lo spettacolo ‘Beato fra le donne‘ si avvale di un cast artistico di grande talento che include nomi noti come Leonardo Manera, Maria Pia Timo, Laura Formenti e Ippolita Baldini. Con il loro contributo, questi artisti mirano a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della causa promossa dalla fondazione. “La cultura e l’arte possono fungere da strumenti di cambiamento sociale”, sottolinea Gismondo, che riconosce il potere mediale di eventi simili per diffondere un messaggio di speranza e rinascita.

Finalità benefica dell’evento

I proventi dello spettacolo, infatti, saranno destinati a finanziare borse di studio per ragazze non abbienti, consentendo loro di accedere a un’istruzione adeguata e progettare un futuro più luminoso. Le borse di studio, che rappresentano un aiuto tangibile, possono realmente cambiare le vite di queste giovani donne, permettendo loro di acquisire le competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro e, di conseguenza, la propria vita in modo autonomo.

Informazioni pratiche e prevendite

Dettagli sull’evento

Il Teatro Dal Verme, situato nel cuore di Milano, si prepara ad accogliere un pubblico curioso e solidale. Lo spettacolo inizierà alle ore 21 di lunedì 30 settembre, un appuntamento che non solo intratterrà, ma servirà anche a far riflettere e sensibilizzare su una questione tanto urgente quanto importante.

Acquisto dei biglietti

Per chi desidera partecipare, le prevendite sono disponibili su TicketOne. L’acquisto di un biglietto non sarà solo un gesto di svago, ma un atto di partecipazione attiva alla lotta contro la violenza di genere. Contribuire a questo progetto significa investire nel futuro delle giovani donne e nella costruzione di comunità più forti e consapevoli.