Alessandro Borghi: dalla paternità al cinema, passando per il futuro

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Con l’arrivo imminente alla 81° mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e la partecipazione al concorso principale con il film di Gianni Amelio, Campo di Battaglia, Alessandro Borghi è al centro dell’attenzione anche al festival di Giffoni. L’attore, ora anche padre, riflette sui cambiamenti che la paternità ha portato nella sua visione del mondo.

La nuova prospettiva dopo la paternità

Alessandro Borghi condivide come l’essere diventato padre abbia influenzato la sua prospettiva, spingendolo a guardare le cose attraverso gli occhi del figlio. Questo nuovo punto di vista influenza anche il suo approccio alla recitazione e alle storie che sceglie di interpretare.

L’influenza di Gianni Amelio

L’attore sottolinea l’importanza del regista Gianni Amelio nella sua carriera, descrivendolo come un maestro capace di trasmettere la passione per il cinema in modo unico. La collaborazione con Amelio sul set di Campo di Battaglia ha segnato profondamente Borghi, aprendo nuove prospettive sul suo mestiere.

I progetti futuri di Borghi

Oltre alla carriera di attore, Borghi riflette su un possibile futuro dietro alla macchina da presa. Tuttavia, l’attore ammette che al momento preferisce concentrarsi sull’interpretazione, anche se non esclude completamente l’idea di dirigere un giorno.

Supersex e la rappresentazione della sessualità

Borghi discute della serie Netflix Supersex, sottolineando l’importanza di affrontare apertamente tematiche come la sessualità nel cinema. L’attore si propone di esplorare storie e personaggi inaspettati nel suo percorso artistico.

Riflessioni sulla società contemporanea

Alessandro Borghi condivide le sue preoccupazioni riguardo all’uso dei social media e alla costruzione di un’identità virtuale distorta. L’attore ritiene fondamentale esplorare queste dinamiche nella cinematografia contemporanea per stimolare una riflessione critica sulla nostra società.

Critiche al cinema italiano attuale

Borghi non esita a esprimere le sue critiche sul panorama cinematografico italiano, evidenziando le problematiche legate alla distribuzione e al finanziamento dei film. L’attore rimarca la necessità di valorizzare la creatività e di supportare progetti cinematografici di qualità.

Il futuro di Borghi: tra cinema e musica

Alla domanda su eventuali progetti nel campo della musica, Borghi scherza sulla possibilità di pubblicare un album da solista. L’attore rivela la sua costante ricerca di nuove sfide e modi per sorprenderlo, lasciando intravedere possibili sviluppi nel suo percorso artistico.

Infanzia e radici di Borghi

Concludendo, Borghi riflette sul suo passato da bambino e ragazzo, raccontando di una gioventù vissuta con autenticità e legami profondi. Le sue radici, contrassegnate da esperienze autentiche e sincere, continuano a influenzare il suo percorso personale e professionale.

