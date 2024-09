Alexis Saelemaekers, infortunio alla caviglia: aggiornamenti e tempistiche per il rientro

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il recente infortunio di Alexis Saelemaekers, esterno belga della Roma, ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Dalla trasferta di Genova è emersa la necessità di ulteriori esami per valutare l’entità della lesione alla caviglia destra, con l’ipotesi di una sospetta frattura. Nonostante i timori iniziali, gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che il danno potrebbe essere meno grave del previsto.

Il volto dell’infortunio: l’uscita dal campo

Il match di Genova ha segnato un momento critico per Saelemaekers, con l’attaccante costretto a lasciare il campo portato in braccio dallo staff medico. Questa scena ha suscitato immediata preoccupazione tra i tifosi giallorossi, alimentando voci su possibili assenze di lungo periodo. Tuttavia, le prime diagnosi hanno stabilito che la frattura, pur presente, non sembra essere scomposta e non presenta complicazioni significative.

Le immagini della sua uscita dal terreno di gioco hanno inquietato i sostenitori, preoccupati per la prospettiva di rimanere senza uno dei giocatori chiave. Tuttavia, è fondamentale contestualizzare l’infortunio: sebbene si parli di settimane di recupero, il rischio di un’assenza di cinque o sei mesi è stato ampiamente smentito dagli aggiornamenti della società.

Esami e futuri passi nel recupero

Il calciatore ha proseguito con un ciclo di esami approfonditi presso il Campus di Trigoria. Proprio in queste ore si stanno valutando le opzioni per il trattamento del suo infortunio. Nella giornata di domani, si prevede la possibilità di ulteriori accertamenti che potrebbero fornire un quadro più chiaro sulla necessità di interventi chirurgici. Sarà una decisione cruciale, che potrebbe avvenire sia in Italia che all’estero.

Il direttore della squadra, Daniele De Rossi, si è detto speranzoso che gli esami confermino i dati iniziali. In caso di esito favorevole, è plausibile che Saelemaekers torni ad allenarsi in tempi brevi, riducendo così l’impatto della sua assenza. La strategia potrebbe quindi variare tra un intervento chirurgico, che potrebbe prolungare la sua riabilitazione, e una terapia conservativa.

L’effetto sul gruppo squadra e la strategia della Roma

L’incertezza sull’assenza di Alexis Saelemaekers si riflette anche sulla strategia della Roma in vista delle prossime sfide. Il suo infortunio ha il potenziale di influenzare non solo gli schemi di gioco, ma anche la motivazione generale della squadra. La Roma ha già dimostrato una certa resilienza nei momenti critici, ma la perdita di un elemento fondamentale come Saelemaekers non può essere sottovalutata.

In attesa di definire l’entità e i tempi del recupero, il gruppo squadra dovrà adattarsi in rapida successione. La sostituzione del belga potrebbe richiedere scelte strategiche che, sebbene urgenti, dovranno essere ponderate attentamente dai tecnici. Dallo staff medico alla dirigenza, tutti sono al lavoro per garantire che Saelemaekers possa tornare in campo nella velocità massima possibile, per ridurre il più possibile l’impatto del suo infortunio sull’intera stagione.

Proseguono, quindi, le indagini mediche e le valutazioni necessarie, mentre l’attenzione rimane fissa su un possibile rientro anticipato, che rappresenterebbe un segnale positivo per l’intera squadra e per i tifosi giallorossi.