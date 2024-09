Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio: previsti forti temporali e precipitazioni intense

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il Lazio è sotto l’occhio attento della Protezione Civile, che ha lanciato un allerta meteo arancione per la giornata odierna. A partire dalle 18:00, i cittadini di Roma e delle province circostanti sono avvisati di prepararsi a condizioni meteorologiche avverse, con forti piogge e raffiche di vento attese per la notte. Le previsioni indicano un’intensificazione dei fenomeni climatici, con potenziali conseguenze per la popolazione e per la viabilità.

Condizioni meteo avverse: cosa aspettarsi

Dettagli sulle previsioni

Il metereologo Stefano Ghisu di 3bmeteo.com ha confermato che l’allerta meteo è giustificata da un peggioramento significativo delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. Dalla tarda serata di domenica fino alla notte di lunedì, l’intero territorio laziale vedrà un’intensificazione di rovesci e temporali. Le aree maggiormente colpite includeranno il VITERBESE, il REATINO e il ROMANO, estendendosi anche al PONTINO e al FRUSINATE. Le piogge potrebbero essere accompagnate da forti raffiche di vento provenienti da sud, con particolare intensità lungo le coste. Se le previsioni si rivelassero esatte, la perturbazione più intensa è prevista tra l’1 e le 2 di lunedì.

Implicazioni meteorologiche

Tra i fenomeni attesi, spiccano i nubifragi e potenziali grandinate in diverse aree. Gli esperti avvertono che le condizioni di maltempo potranno portare a situazioni di emergenza, per cui è fondamentale che i cittadini rimangano informati e rispettino le avvertenze delle autorità competenti. L’afflusso d’acqua improvviso potrebbe causare allagamenti e disagi sulle strade, rendendo prudente evitare spostamenti, specialmente in prossimità di corsi d’acqua e zone a rischio.

La risposta del Comune di Roma e le raccomandazioni

Attivazione dei servizi di emergenza

In reazione all’allerta, il Comune di Roma ha messo in atto misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. A partire dalle 18:00, il Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale ha attivato il Centro Operativo Comunale e le Unità di Crisi Locale presso i Municipi. Questi centri sono stati allestiti per gestire la risposta alle emergenze meteorologiche e coordinare gli interventi necessari.

Consigli utili per la popolazione

Dalla nota ufficiale pubblicata sul sito di Roma Capitale, si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione. A causa dei potenziali rovesci di intensa portata, si consiglia di evitare soste in prossimità di ponti, passarelle, sottopassi e, più in generale, in aree verdi o zone alberate, dove il rischio di caduta di rami e alberi è elevato. Inoltre, si raccomanda a tutti di limitare i viaggi in auto e a piedi, per ridurre la possibilità di trovarsi in situazioni pericolose.

Sguardo al futuro: le previsioni per lunedì 9 settembre

Probabile miglioramento delle condizioni

Le aspettative per la giornata di lunedì sembrano suggerire un miglioramento, con un’iniziale stabilizzazione del tempo. I meteorologi di 3bmeteo prevedono condizioni prevalentemente asciutte durante la mattinata, anche se sono attesi residui di fenomeni nelle aree montuose e nel basso Lazio. Tuttavia, nel pomeriggio si prevede un graduale deterioramento delle condizioni, con acquazzoni sparsi e temporali che potrebbero interessare le zone interne e l’Appennino.

Le temperature e i futuri sviluppi climatici

Le temperature massime per lunedì sono attese in calo, non superando i 28-30°C. I giorni successivi potrebbero offrire un miglioramento, anche se è previsto un ritornare della variabilità, specialmente nelle aree interne del basso Lazio. È importante tenere d’occhio le previsioni, poiché un nuovo peggioramento potrebbe verificarsi tra giovedì e venerdì della prossima settimana. I cittadini devono rimanere vigili e preparati, seguendo gli aggiornamenti delle autorità e dei servizi meteorologici.