Allerta meteo in Lombardia: criticità gialla per temporali e rischio idrogeologico dal 23 settembre

Ultimo aggiornamento il 22 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un avviso di criticità gialla per temporali e rischio idrogeologico è stato emesso dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Questo avviso è valido da lunedì 23 settembre e rappresenta un’importante informazione per la popolazione, invitata a prestare particolare attenzione nelle prossime ore. Le autorità hanno indicato specifiche misure di precauzione da adottare, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Dettagli dell’allerta meteo

Tempesta in arrivo dalle 12 di domani

L’avviso di criticità gialla inizia alle 12 di lunedì 23 settembre e continua fino a mezzanotte dello stesso giorno. Durante questo arco temporale, è previsto un aumento dell’intensità dei fenomeni meteorologici, con temporali che potrebbero interessare l’intera area lombarda. Le previsioni indicano la possibilità di forti piogge e venti, che potrebbero arrecare danni e creare disagi.

Rischio idrogeologico: timing e aree più colpite

Il rischio idrogeologico verrà attivato dalle 14 di lunedì 23 e rimarrà in vigore fino alle 6 della mattina successiva. In particolare, sono state identificate le aree a più alto rischio, con l’invito a prestare attenzione alle zone maggiormente esposte alla possibilità di esondazioni, in particolare quelle lungo i fiumi SEVESo e LAMBro. Le autorità locali raccomandano di seguire l’evoluzione della situazione meteorologica e di evitare comportamenti imprudenti.

Raccomandazioni per la popolazione

Proteggere se stessi e l’ambiente

Il Comune di Milano ha fornito indicazioni specifiche su come comportarsi durante il periodo di allerta. In particolare, si raccomanda di non sostare nelle aree che presentano un rischio elevato di esondazione e di mantenersi distanti dai sottopassi. Questa misura è fondamentale per evitare situazioni di pericolo, sia per le persone che per i veicoli.

Sicurezze domestiche e prevenzione

Oltre a prestare attenzione ai movimenti all’esterno, è consigliato adottare misure preventive anche all’interno delle abitazioni. Gli oggetti e i vasi presenti sui balconi dovrebbero essere messi in sicurezza per evitare che vengano spostati dal vento o dalle intemperie. È importante anche verificare la stabilità di strutture temporanee, come dehors e tende, che potrebbero danneggiarsi in caso di vento forte.

Il ruolo della protezione civile

Attivazione del centro operativo comunale

Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo durante l’allerta meteo per monitorare la situazione e coordinare gli eventuali interventi necessari. Le squadre di emergenza sono pronte a intervenire in caso di fenomeni meteorologici estremi e si invita la popolazione a rimanere informata attraverso i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti tempestivi.

Comunicazione e informazione

La Protezione civile invita i cittadini a mantenere un alto livello di attenzione e di rispetto delle norme di sicurezza durante questo periodo critico. La comunicazione tra istituzioni e popolazione è vitale per garantire una gestione efficace della situazione e per prevenire danni a persone e cose.

Prepararsi adeguatamente e seguire con attenzione le indicazioni delle autorità competenti è essenziale per affrontare le condizioni meteorologiche avverse previste nei prossimi giorni.