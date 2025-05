Lazio Star Awards 2025: le eccellenze della Regione tornano protagoniste al Campidoglio

Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Il premio giunge alla quinta edizione e celebra i volti simbolo del talento laziale

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Lazio Star Awards, il premio che rende omaggio alle eccellenze della Regione Lazio nei più diversi ambiti della vita pubblica e professionale. La cerimonia ufficiale si svolgerà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 16.00 presso la storica Sala del Carroccio al Campidoglio, nel cuore istituzionale della città di Roma.

Un evento nato per valorizzare chi fa grande il Lazio

Ideato nel 2021 dal presentatore e organizzatore Romano Diego Spiego (nome d’arte di Diego Pacioni), il Lazio Star Awards ha saputo crescere rapidamente, diventando un riferimento per il mondo della cultura, dell’arte, dell’impresa e della comunicazione laziale. Giunto alla quinta edizione, il premio si propone di valorizzare i protagonisti della vita pubblica che, con passione, talento e impegno, contribuiscono ogni giorno a rafforzare l’identità e il prestigio del territorio.

Riconoscimenti per arte, sport, cultura, musica e impresa

Il Lazio Star Awards 2025 premierà nomi noti e nuovi protagonisti appartenenti al mondo del cinema, della televisione, dello spettacolo, dello sport, della scienza, del giornalismo, della moda, della musica, del web e dell’imprenditoria. Una visione ampia, capace di includere sia le carriere consolidate che le giovani promesse che si sono distinte in ambito regionale e nazionale.

Tra i premiati della 5^ edizione figurano nomi di grande rilievo, come: la giornalista e conduttrice Eleonora Daniele (Premio alla carriera per il giornalismo), l’influencer Leonardo Decarli (Premio Eccellenza Laziale categoria web), i protagonisti del successo cinematografico “Il ragazzo dai pantaloni rosa” Samuele Carrino e Andrea Arru (Categoria Cinema) il duo I Jalisse, che riceveranno il “Premio alla Carriera” e festeggeranno i 28 anni dall’uscita del brano “Fiumi di parole”, l’Attrice e comica Cinzia Leone, il judoka Emanuele Bruno, il pianista Angelo Santirocco, il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, Miss Italia Lazio Soraya Galuppi, l’attore Enrico Montesano (Premio alla carriera), la Manager Sabrina Andriaccio, Manager V SPA di Roma per il premio Eccellenza Laziale – Management femminile, e il ballerino Simone Di Pasquale protagonista della trasmissione Ballando con le stelle (Premio alla carriera Categoria danza.)

Al centro anche i temi sociali: contro la violenza e il bullismo

L’edizione 2025 darà spazio anche a temi di forte rilevanza sociale. Durante l’evento, infatti, si terranno momenti di riflessione dedicati alla lotta contro il bullismo, alla violenza di genere e alla violenza sulle donne, con la partecipazione di ospiti istituzionali e professionisti impegnati quotidianamente in prima linea. Tra questi anche la Dottoressa Mariastella Giorlandino, fondatrice di Artemisia Lab Roma, da sempre attiva nella promozione della salute femminile.

Ingresso gratuito e patrocinio istituzionale

Il Lazio Star Awards è un evento senza fini di lucro, completamente autofinanziato e gratuito, accessibile solo su invito. L’edizione 2025 si svolgerà con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Ente Nazionale Attività Culturali (ENAC), in collaborazione con Artemisia Lab e Identity Booking & Management di Roma.

Una celebrazione dell’orgoglio laziale

L’obiettivo del Lazio Star Awards resta quello di raccontare e valorizzare l’impegno e la creatività di chi contribuisce a dare lustro alla Regione. In una cornice prestigiosa come quella del Campidoglio, la manifestazione offrirà ancora una volta una narrazione positiva del territorio, attraverso il volto di chi, con passione e competenza, rappresenta ogni giorno il meglio del Lazio.